DIFFUSION DE FAUSSES NOUVELLES – Deux prétendus journalistes jetés en prison

Une incarcération qui suscite des remous. Traduits devant le parquet près tribunal de première instance à Antananarivo avant-hier, deux employés de la page Facebook « Ako Infos » ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d’Antanimora. De source auprès de la Section de recherches criminelles (SRC) de la gendarmerie nationale à Antananarivo, ils sont inculpés pour diffusion de fausses nouvelles, incitation à la haine et au soulèvement. L’étau s’est resserré autour des deux hommes après une publication selon laquelle des mercenaires étrangers auraient intégré les rangs des forces de l’État-major mixte opérationnel de la région Analamanga, lors des manifestations de rues qui ont commencé lundi. La gendarmerie relève que les prévenus seraient de faux journalistes faute d’avoir une carte de presse délivrée par l’Ordre des journalistes de Madagascar (OJM). Ce qui suscite des réactions contradictoires étant donné que nombre de journalistes ne remplissant pas encore les critères d’obtention des cartes de l’OJM travaillent dans le monde des médias et fonctionnent avec les cartes remises par les organes de presse. Pour la page « Ako Infos », les vérifications effectuées jusqu’à maintenant n’ont pas encore permis d’établir s’il s’agit d’un organe de presse légalement constitué disposant d’un directeur de publication et d’un rédacteur en chef, où les journalistes bénéficient des garanties légales.