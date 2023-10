CYNOPHILE – Rendez-vous des propriétaires de Boerboel

Boerboel. Ce chien de grande taille et puissant sera à l’honneur pendant l’événement Boerboel Day, qui se tiendra les 14 et 15 octobre prochains. Mada­gascar Boerboel club donne rendez-vous aux propriétaires de ces chiens dans l’enceinte du Malagasy professionnel de l’élevage (MPE), à Nanisana le 14 octobre, pour l’évaluation des Boerboels, avec pedigree et de parents connus pour leur inscription dans le livre du Boerboel malgache et l’évaluation des Boerboels pour leur inscription dans le livre d’attente du Boerboel malgache, pour les chiens types. « L’expert international Johan Swart sera à Madagascar pendant cette journée, pour évaluer nos chiens. À l’issue de cette évaluation, nous pourrons établir le standard des Boerboels malgaches : leur hauteur, leur poids, leur comportement, entre autres », lance Andrianaivo Rafenitra, président du club. Le 15 octobre, un concours de beauté auquel pourra participer les Boerboels et toutes les races canines, se déroulera à l’immeuble Assist Ivandry. Ce club compte une soixantaine de membres, actuellement, avec un cheptel de près de cent vingt chiens. Le club envisage un recensement de cette race de chien. Le Boerboel est un chien très affectueux, câlin vis-à-vis des membres de sa famille. Mais il est aussi classé comme un chien d’attaque dangereux, et donc, considéré comme un chien de garde très efficace.