Crabes : Fermeture de la campagne pendant deux mois

Comme chaque année, la campagne de crabes dans tout Madagascar sera fermée temporairement, du 16 octobre à minuit au 15 décembre à minuit, selon l’arrêté en date du 14 octobre 2020. La région Boeny est touchée par cette mesure administrative. Toutes les activités seront ainsi suspendues. Notamment la pêche, la collecte, la vente, l’achat, le transport et les déplacements de

crabes seront interdits pendant la fermeture de la pêche à partir du 16 octobre à minuit. La déclaration de stock de crabes vivants est obligatoire et doit être effectuée avant le 24 octobre. Les produits congelés devront être déclarés, au plus tard le 31 octobre, auprès de la direction régionale de la Pêche et de l’économie bleue de Boeny. Les responsables devront ainsi effectuer un contrôle.