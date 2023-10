Couvre-feu d’artifice

On craignait le pire hier soir quand le préfet d’Antananarivo a annoncé à la presse l’instauration d’un couvre-feu de 22.00h à 5.00h dans toute la ville. C’est la décision qui a été prise à l’issue d’une réunion avec l’Organe Mixte de Conception. La décision est motivée par l’annonce des députés TIM d’Antananarivo de faire leur rapport aux électeurs sur la Place du 13 mai. Le préfet leur a proposé l’enceinte du Magro Tanjombato mais les députés ne voulaient rien savoir. Bien évidemment, la décision a causé une belle panique chez bon nombre de gens, en particulier ceux qui sont déjà a pied d’œuvre pour bosser la nuit, les organisateurs de cabaret et d’évènements culturels qui ont du fermer boutique daredare, les adeptes du « zoma magnifique » qui ont du rentrer à contrecœur…Tout le monde s’est dépêché de rentrer.

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre. Puis coup de théâtre, une heure après, le préfet a annoncé que le couvre-feu a été levé puisqu’on a proposé aux députés d’aller au Coliseum Antsonjombe. Pour le moment, les députés TIM d’Antananarivo ne se sont pas manifestés. Le changement de décision en heure a causé des dérangements pour beaucoup de gens. On ignore si la situation vaut vraiment un couvre-feu. Dans la journée, la marche du collectif des candidats s’est déroulée sans heurts avec les Forces de l’ordre qui se sont abstenues de lancer des grenades lacrymogènes. Pourquoi ne pas continuer dans cette voie de la détente si on veut vraiment instaurer l’apaisement ? On connaît les préjudices causés par un couvre-feu instauré lors de l’épidémie de Covid-19 comme si le virus ne circulait que la nuit. Toutes les activités ont été plombées par la situation d’urgence sanitaire qui a duré plus d’un an.

Une nouvelle crise politique mettrait l’économie complètement au sol. Heureusement que la mesure a été levée. Après réflexion, l’OMC a trouvé une solution qui peut arranger tout le monde. Du moins, s’il y a une réelle volonté d’éviter des dommages collatéraux. Des concessions ont visiblement été faites de part et d’autre. Les manifestants n’ont pas accédé au Centre-ville alors que les gendarmes se sont gardés de lancer des grenades. Tout le monde a trouvé son compte. Ce n’est pas du tout sorcier. Il suffit simplement de savoir ménager la chèvre et le chou pour ne pas recourir au couvre-feu d’artifice dont les dégâts sont incommensurables.