ATSIMO ANDREFANA – Des projets grandioses avec PIC 3

Un quai plus moderne en nouvelle version et un site touristique water front à Mahavatse, l’actuel stationnement aux pirogues de la ville de Toliara. C’est l’un des projets présentés à être soutenus et mis en œuvre par le projet Pôle intégré de croissance (PIC). Depuis le Bazar Filongoa jusqu’à la limite du stationnement aux pirogues, un genre de « Miami beach », avec un accès non motorisé et une rue piétonne, est prévu. Le projet PIC travaille dans la région Atsimo Andrefana depuis huit ans et veut encore aller plus loin dans ses appuis au développement, sans s’éloigner de ses trois principaux axes. Le développement du tourisme, l’agribusiness et le numérique et technologies seront ainsi plus impactants, à s’en tenir aux projets présentés aux diverses parties prenantes du projet PIC hier à Toliara. « Partant d’une approche intégrée dans son projet de transformation économique pour une croissance inclusive, le PIC 3, à travers entre autres le projet water front, la réhabilitation des routes et des ruelles et l’amélioration des systèmes d’assainissement, ou encore l’extension de l’aéroport de Toliara, contribuent au développement du tourisme à Toliara et dans la région Atsimo Andrefana. L’idée est surtout de rendre la ville de Toliara plus belle et plus attrayante », a expliqué Ladislas Rakotondrazaka, coordonnateur national du projet PIC.

Réalisés

Avec l’extension de l’aéroport de Toliara, d’ici 2025, quelque 350 touristes par semaine sont attendus à Toliara. Les infrastructures doivent ainsi être en mesure d’accueillir et d’honorer cette forte demande. D’après les explications, le projet veut apporter des solutions structurantes. La rue Don Bosco, qui est actuellement dans un état déplorable, est proposée à être prise en charge par le projet PIC. Des travaux d’assainissement, à travers la mise en place de 11 km de conduites d’eau, sont en cours dans la ville. Ceci, en appui à la commune urbaine de Toliara qui lutte à chaque saison de pluies, contre les effets de grandes pluies, faute de canaux d’évacuation. Les districts de Morombe et Toliara II ont été soutenus par le projet lors du PIC2 phases une et deux. Des aménagements de sites touristiques, des améliorations d’accès à l’énergie, telles qu’à Mangily et Anakao, dans le district de Toliara II, et des subventions aux communes ont été réalisés. Il n’y pas que le tourisme, dans l’agribusiness, il y a eu l’accompagnement des coopératives dans les filières grains secs, cactus et moringa, ainsi que la facilitation d’investissement privé, à travers le soutien à des dossiers d’entrepreneuriat dans le domaine. « De plus amples précisions sur les projets finaux à entreprendre par le PIC 3 seront données ultérieurement. L’essentiel du message est que le PIC continue d’accompagner le développement de la région», a souligné Alexandre Mikaly, coordonnateur régional du projet pour l’Atsimo Andrefana.