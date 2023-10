AÉROPORT D’AMBOROVY – Le nouveau commandant de la société Adema prend ses fonctions

Le nouveau commandant de la société Aéroport de Madagascar ou Adema, à l’aéroport international Philibert Tsiranana à Amborovy, a pris ses fonctions depuis quelques jours à Mahajanga. Andry Venceslas Randriamanantsoa, a déjà assuré la même fonction à l’aéroport de Toliara, avant de débarquer à Mahajanga. Le directeur général de l’Adema, Jean Germain Andrianiaina, a dirigé la cérémonie d’installation du nouveau venu. « Nous sommes en train de procéder au redressement de l’aérodrome d’Amborovy, surtout après le confinement de 2020, tant au niveau de l’infrastructure qu’au niveau des programmes aériens. L’ouverture aux vols aériens des autres régions est déjà effective avec la compagnie Air Ewa. Quatre vols hebdomadaires avec Antananarivo sont aussi programmés à Mahajanga. Nous comptons multiplier la fréquence des vols à sept par semaine bientôt. Par ailleurs, la liaison aérienne entre Nosy Be et l’Italie a repris depuis longtemps. L’Italie prévoit aussi d’effectuer un vol direct vers Mahajanga. La sécurité autour de l’aéroport et ses frontières sont importantes. Il n’y a pas de développement sans sécurité. La collaboration avec les riverains est ainsi nécessaire. Il faut respecter les délimitations », déclare le DG de l’Adema. Le rôle d’un commandant d’aéroport est de représenter la direction générale de la société Adema SA. En particulier, il consiste à gérer le personnel et à sécuriser les installations aéroportuaires. Les missions d’un commandant d’aéroport sont multiples, notamment assurer la coordination et la supervision de l’ensemble des activités techniques, commerciales, financières et managériales au sein d’un aéroport.