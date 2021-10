Schéma d’aménagement communal – Une charte de responsabilité signée pour son application

« La région Boeny est la première à Madagascar à établir son Schéma d’aménagement communal ou SAC» indique le directeur de cabinet du gouverneur de la région. Quarante des quarante-six communes qui composent la région Boeny, viennent d’achever le Schéma d’aménagement communal (SAC). Il concerne les communes rurales de Bekipay, Antseza, Ambalabe-Befanjava et Antanambao-Andranolava.

Le directeur général de l’Aménagement du territoire a remis officiellement le livret du SAC aux quatre maires concernés, mercredi, lors de la cérémonie de sa présentation, au bloc administratif à Ampisikina. La Charte de responsabilité a été signée durant cette cérémonie. Elle stipule l’engagement de tous à respecter le SAC.

Le Programme d’appui à la gestion environnementale (PAGE/GIZ) a apporté un appui financier et technique pour réaliser l’ensemble des quarante SAC dans les quarante communes.

Le directeur général de l’Aménagement du territoire et le représentant de la région Boeny ont convenu que le SAC sera mis en œuvre immédiatement et ne restera pas un simple manuel. « La protection de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique sera les priorités face aux feux de brousse et les incendies de forêt qui bordent le long de la RN4. Il faut agirt rès vite », déclare le directeur général de l’Aménagement du territoire.