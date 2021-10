Santé publique – La mise en place du centre de transplantation rénale approuvée

Une bonne nouvelle pour les personnes atteintes d’insuffisance rénale. L’État a approuvé la mise en place du centre de transplantation rénale, à Andohatapenaka. « Plusieurs personnes qui ont besoin de cette opération rénale sont obligées d’aller en Inde. Cette évacuation sanitaire coûte très chère. C’est la raison pour laquelle, nous implantons un centre de transplantation rénale à Madagascar ». C’était lors du conseil des ministres qui s’est tenu au palais de l’État à Iavoloha, hier.

Le bâtiment est déjà prêt, dans l’enceinte du centre hospitalier universitaire (CHU) Andohatapenaka. Ce centre attend les équipements et les matériels de dialyse, dont les procédures d’obtention ont déjà commencé, la formation des ressources humaines sur la greffe d’organe, qui est en cours de négociation, mais surtout, la loi sur la greffe de rein, pour être fonctionnel. Cette loi est ce qui retarde la réalisation de ce projet médical à Madagascar. Concocté par la société malgache de néphrologie, entre autres, depuis le début des années 2010, ce projet de loi tarde à se faire adopter par les parlementaires. Le projet de loi élaboré a été rejeté, à cause des principes éthiques des Malgaches sur le don d’organe. Beaucoup craignent la propagation du vol d’organes, une fois la greffe d’organes autorisée à Madagascar. Après l’autorisation de cette greffe rénale, Madagascar semble vouloir avancer sur d’autres greffes. Le ministère de la Santé publique envisage l’élaboration d’un projet de loi sur les greffes d’organes autres que le rein.

L’autorisation de la transplantation au niveau des centres hospitaliers universitaires (CHU) publics qui disposent du matériel et des équipements nécessaires et requis pour réaliser cet acte médical dans les normes, est inscrite dans les défis du ministère de la Santé publique. « Ainsi, nous pourrons répondre aux besoins et étendre les offres de soins auprès des services publics ». L’État encourage l’arrivée de spécialistes étrangers pour réaliser ces transplantations et partager leur savoir-faire aux médecins malgaches. Dans le cadre de ce projet, Madagascar s’intéresse à la coopération bilatérale avec l’Inde.