Rio Tinto – Rio Tinto appuie l’accès à l’eau potable

Améliorer l’accès à l’eau potable. C’est l’objectif du protocole d’accord qui a été signé, hier, entre Rio Tinto QMM et leministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène ( MEAH ) à Tolagnaro. L’appui technique et financier de la société s’élève à 450 000 dollars sur une période de douze mois. Les premières réalisations sont prévues avant la fin de l’année. « À travers ce partenariat, le taux d’accès à l’eau potable passera de 45% à 85%, dans la commune rurale d’Ampasy-Nahampona , Mandromoromotra et le fokontany d’Andrakaraka de la commune de Tolagnaro».

«Cet accord entre dans le cadre de la réalisation du Plan Émergence Sud et il marque l’engagement de la société dans ce sens et sa contribution pour le développement de la région Anosy», explique le ministre Ladislas Adrien Rakotondrazaka. Pour sa part, le responsable de cette industrie minière a indiqué que « ce projet répond aux besoins des habitants et entre dans le cadre des priorités définies pendant le colloque historique du mois de juin. La société, fidèle à ses engagements sociaux n’hésite pas à apporter ses contributions ».

Le partenariat vise aussi l’augmentation de la capacité actuelle de production et de distribution d’eau potable pour la ville de Tolagnaro de 4 500 m3 par jour à 6 000 m3 par jour. Quoi qu’il en soit, les deux parties se sont engagées à mettre en place un système de gouvernance efficace des infrastructures qui seront construites, afin d’en garantir la pérennisation.