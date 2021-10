Naufrage à Mahajanga – Onze personnes repêchées de justesse

Il s’en est fallu de peu. Onze passagers d’un cargo côtier ont frôlé la mort à Mahajanga. Dans la soirée d’avant-hier, les naufragés ont été arrachés in extremis à une mort certaine après que leur bateau a sombré au large des côtes, aux environs du grand phare de Katsepy, à Mahajanga. L’accident maritime est survenu aux alentours de 23h15. Le boutre et ses passagers venaient d’Ankasakasaka-Sud et faisaient cap sur Mahajanga avant que le pire ne se produise.

Il avait pris la mer dimanche. Mardi soir, après des dizaines d’heures de traversée tranquille, le cargo a affronté un vent violent. De peur d’être emporté à la dérive, l’équipage avait baissé les voiles. Entraîné par la marée, il était devenu incontrôlable. Le pire s’est produit lorsque la structure du bateau a cédé. Une importante voie d’eau avait par la suite envoyé le bateau par le fond.

Précipitamment, les membres d’équipage ainsi que les passagers ont quitté le bateau, en s’accrochant aux objets flottants qui pouvaient leur être utiles. Avant que le boutre ne finisse dans les profondeurs, les personnes à bord ont pu lancer des appels de détresse.

Soupirs

Des proches des naufragés se sont eux aussi tournés vers les autorités sitôt informées de l’accident en mer. Aux petites heures, la brigade portuaire de la gendarmerie nationale a été informée de la situation.D’emblée, celle-ci a conduit une opération de sauvetage en prenant toutes dispositions relevant de son ressort et en mobilisant les autres entités susceptibles d’y participer.

Vers une heure du matin, l’association TVHFB de Mahajanga s’est joint a l’ opération en déployant sa vedette rapide. Pendant près de deux heures, les secouristes ont passé au peigne fin les environs du lieu du naufrage pour repêcher un à un les naufragés.

Aux alentours de 4 heures du matin, la vedette rapide a accosté au port avec les onze occupants du boutre. Après avoir attendu avec angoisse sur le quai, leurs familles rongées par l’inquiétude ont enfin poussé des soupirs de soulagement. En effet, les naufragés étaient tous sains et saufs.

Des larmes de joie inondaient le visage d’une mère de famille qui pensait avoir perdu ses enfants dans cet accident maritime. Elle n’a pas manqué d’adresser ses remerciements au président de l’association TVHFB. Après avoir été consultés par un médecin, les naufragés ont pu regagner leurs foyers respectifs.