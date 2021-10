Musée de la photographie – De nouvelles expositions et projections à découvrir

Une grande vitrine de l’histoire du pays, soigneusement polie afin de mieux la retranscrire, le Musée de la Photographie continue d’enchanter un public de toutes les générations à travers sa riche collection. Voici près de quatre ans maintenant que ce lieu inédit et exclusif, étoffe notre savoir de l’histoire du pays, mai s surtout de notre culture.

Entre découverte pour la jeune génération, mais aussi redécouverte d’une collection de photographies inestimables retraçant plusieurs péripéties du peuple malgache, le Musée de la Photographie sis à Anjohy dans les hauteurs de la ville des Mille continue à se renouveler.

Au-delà de tout ce qu’il a proposé auparavant, de nouveaux films et de nouvelles expositions seront ainsi disponibles au grand public. Dès le 9 octobre, l’exposition « Trains de Suisse… Trains malgaches » sera accessible au Musée de la Photographie à travers des photographies inédites qui ont été réalisées par Pierrot Men. Une fois de plus, l’illustre Pierrot Men nous invite à voyager via l’objectif de son appareil photo dans divers recoins de la Grande île. Entre portrait attendrissant et paysages somptueux en noir et blanc, cette exposition promet de vous émouvoir.

Outre cette nouvelle exposition, les nouveaux films de la nouvelle programmation du Musée sont aussi à découvrir dès le 9 octobre. À travers les thématiques de la mer, la colère de la nature : cyclone, l’éducation, la diplomatie, la culture d’exception: vanille, cacao, girofle, café, ainsi que trois films de Jacques Lombard, à savoir le Rituel du Bilo, l’Omby, l’élevage de zébu en pays Mahafale et Jeux des temps anciens y seront projetés.