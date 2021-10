Marketing – Vivo Energy lance une tombola inédite

La société Vivo Energy va faire beaucoup d’heureux. Elle organise une tombola avec plusieurs gros lots à gagner.

Des lots à gagner qui sortent de l’ordinaire. Vivo Energy Madagascar, la société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants de la marque Shell à Madagascar, a lancé une campagne de fin d’année intitulée « Hiantohan’i Shell ny fiainanao » qui a débuté vendredi pour se terminer le 11 décembre.

Cette promotion consiste en une tombola permettant à tous les utilisateurs d’une carte Shell ainsi que de cartes Visa de tenter leurs chances pour les offrandes suivantes. Un an de salaire pour le couple, un an d’allocation logement pour la famille, un an de carburant pour la famille, un an d’allocation d’aide scolaire, un an de contribution aux dépenses en eau et électricité, un an de contribution aux frais médicaux pour la famille, un an de courses offertes et la combinaison des sept lots.

« Pour y participer, nos clients sont invités à acheter un minimum de 50 000AR de carburant Shell en payant par Carte Shell et/ou Carte Visa. Un ticket leur sera remis après chaque achat pour inscrire les nom, prénom et numéro de téléphone pour s’assurer de la participation au tirage au sort » explique une responsable.

Impact positif

Soixante trois stations Shell font l’objet de cette campagne et la liste complète des stations-service participatives est disponible en stations-service et sur le site Shell. Le tirage aura lieu le 22 décembre à la Station Shell Ankadiaivo By Pass à 14 heures et la présentation des gagnants aura lieu le 22 janvier 2022. Les termes et conditions de cette campagne peuvent être consultés sur le site Shell Madagascar.

« À travers cette action joignant l’utile à l’agréable, Vivo Energy se veut être une compagnie responsable et soucieuse de ses clients. Les lots ont été pensés pour avoir un impact positif à long terme. Pour Vivo Energy Madagascar, il s’agit d’accompagner ses fidèles clients dans la prise en charge de leurs dépenses pour les soulager suite aux retombées économiques négatives de la crise sanitaire. Et en incitant au paiement par carte, la compagnie encourage ses clients à éviter l’utilisation de billets contribuant ainsi à réduire la propagation du coronavirus » soutient-elle.