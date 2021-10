Madagascar-Royaume-Uni – Vers une meilleure relation commerciale

Approuvé par le conseil des ministres du 4 août dernier, l’Accord de Partenariat Economique « APEiUKAfOA » entre Madagascar et le Royaume-Uni sera signé incessamment.

Le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation Edgard Razafindravahy a reçu la visite de l’ambassadeur britannique David William Ashley, le 5 octobre. Trois grands points ont été discutés au cours de cette entrevue, à savoir: l’Accord de Partenariat Économique APEi UK-AfOA, l’ODOF (One District One Factory) et le changement climatique.

L’APEi UK-AfOA offrira à Madagascar l’accès sans contingent ni droit de douane, au vaste marché européen. Il permettra également la coopération au développement et la gestion durable du secteur de la pêche, en prenant en compte les incidences économiques, environnementales et sociales malgaches.

Profitant de cette visite, Edgard Razafindravahy a présenté à son hôte l’ODOF et ses trois principales catégories : les petites usines pour les villageois et les paysans producteurs, les usines moyennes et les grandes. Toutes nécessitent un partenariat. Et le développement économique doit s’accompagner du respect de l’environnement pour pouvoir lutter efficacement contre le changement climatique.