Industrie – Le Micc et la Star se donnent la main

Pour la mise en œuvre de son projet ODOF (One District, One Factory ou Un District, Une Industrie), le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation s’attèle à approcher tous les potentiels partenaires qui se soucient également du développement du pays. La Star est parmi ces bonnes volontés qui ont manifesté sa réelle volonté de contribuer à la mise en œuvre de ce projet. Son directeur général, Marc Pozmentier a été reçu hier par le ministre Edgard Razafindravahy. Leur discussion a notamment porté sur la concrétisation d’un partenariat à cet effet.

Le ministre note que son département se doit de s’ouvrir à toute coopération bénéfique pour le développement de l’industrie. Une industrie qui devrait également être proche de la population, étant entendu que cette dernière constitue la première bénéficiaire des actions développées par l’unité en place dans la localité.

Il a été convenu que la Star mettra en place les infrastructures nécessaires destinées à la collecte, la transformation et la commercialisation des produits émanant de la population. Les paysans producteurs seront particulièrement privilégiés car ils pourront vendre directement les intrants ou les matières premières à l’unité industrielle de leur localité. Tandis que la Star a souligné qu’elle ne cessera d’aider et de soutenir ces paysans producteurs qui constituent ses fournisseurs de matières premières et dont leur effectif atteint près de vingt mille âmes actuellement dans tout le pays.