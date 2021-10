Administration – Le mandat des maires insuffisant

Le mandat actuel des maires ne suffirait pas pour concrétiser leur projet de développement. En rencontrant le président de la Chambre haute, des élus ont évoqué la question.

C’est sans nul doute un débat qui va faire jaser le microcosme politique dans un futur proche. combien d’années faut-il pour les élus pour la réalisation de leurs promesses et, surtout, pour parvenir à des résultats probants? Des maires ont commencé à secouer le cocotier. Les représentants de l’association des jeunes maires d’Analamanga sous la houlette du maire d’Ambohidratrimo, Feno Raherimanantsoa, ont ainsi rencontré le président du Sénat de Madagascar, Herimanana Razafimahefa, afin de discuter du sujet.

Aux termes des discussions, il a été entre autres déjà question d’une proposition de loi qui permettrait de modifier la durée du mandat des maires. Les procédés pour y parvenir seront déterminées ultérieurement, mais les représentants de l’association ont d’emblée mis l’accent sur l’impossibilité pour les élus de réaliser l’essentiel de leur programme de développement en quatre ans.

Selon la Loi Organique n°2014-018 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires en son article 26 « Conformément aux dispositions de l’article 149 de la Constitution, les Communes concourent au développement économique, social, culturel et environnemental de leur ressort territorial ». En son deuxième alinéa, il est précisé que « Les compétences de la Commune tiennent compte essentiellement du principe de proximité, de répartition, d’appartenance, de promotion et de défense des intérêts des habitants ». ces dispositions légales constituent la quintessence de la mission des maires. ces derniers semblent actuellement considérer ce « devoir » comme étant un sacerdoce qui nécessite un mandat électif plus prolongé.

Rôle du législateur

En outre, en son troisième article, alinéa 2, il est stipulé que « L’objectif de la décentralisation est d’assurer la promotion du développement du territoire par la recherche d’une plus grande intégration et d’une mobilisation de la population à tous les niveaux ». Il n’est donc pas question uniquement de réalisation de promesses mais de mobilisation des citoyens. ce qui implique une toute autre approche, à la fois psychologique et sociologique. Une raison supplémentaire pour les élus d’envisager un temps supplémentaire.

La prise de position de l’association des jeunes maires d’Analamanga serait unanime au sein de l’ensemble des maires de la Grande île, apprend-on à l’issue de la rencontre. « Les maires souhaitent un mandat plus long, à l’instar de ce qui se passe dans d’autres pays » selon l’association des jeunes maires d’Analamanga.

En tant que législateur, le Sénat pourra se pencher sur cette éventualité. Tout en étant conscient que la chambre Haute ne pourra pas seule décider de tout. car la sensibilisation des acteurs sociopolitiques du pays est incontournable.

Les discussions entre les représentants de l’association et le président du Sénat ont en tous cas permis de débroussailler le contenu des débats à venir. L’optimisme est de mise. Les deux parties parlent d’une entrevue « positive ».

Les maires ont saisi l’occasion pour évoquer, dans le même temps, la nécessité de « valoriser » davantage leur fonction. La défense de leur droit a été soulevée. « Les maires n’obtiennent pas toujours les considérations qu’ils méritent » selon les représentants de l’association. Herimanana Razafimahefa a promis à cet effet de soutenir les maires, tout en excluant de défendre les éventuels élus impliqués dans des affaires louches.

Des maires ont été, en effet, interpellés au cours des derniers mois dans des affaires pénales. Face à ce genre de situation, les maires ont toujours affiché une détermination de défendre un des leurs, mais les principaux responsables de la chambre Haute affichent une certaine prudence, préférant laisser la Justice travailler en toute âme et conscience afin de déterminer la responsabilité de tout un chacun.