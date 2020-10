Région Diana – Les lauréats du BEPC à l’honneur

La grande salle de la Résidence de la région Diana a servi de cadre festif à la cérémonie durant laquelle les lauréats de l’examen BEPC, session 2020 dans les districts d’Antsiranana-I et II, ont été mis à l’honneur.

Parents, instituteurs, directeurs d’écoles, personnalités de l’éducation nationale et dirigeants du gouvernorat se sont donné rendez-vous à la Résidence de la région Diana, deux jours après la proclamation des résultats pour une cérémonie d’attribution des prix aux lauréats du BEPC. La cérémonie a débuté par une série de discours axés sur l’importance de l’éducation et la culture de l’excellence. A cette occasion, tous les intervenants ont aussi tenu à apprécier particulièrement l’initiative émanant du Gouverneur Daodo Arona Marisiky.

Ainsi, les trois premiers de chaque Cisco ont donc été gratifiés de nombreux lots offerts par la région Diana. Cette fois, ils sont tous de sexe masculin. Chacun d’entre eux a reçu un sac à dos, des effets scolaires, du matériel didactique…

Dans le district d’Antsiranana-2, les trois meilleurs élèves admis sont tous issus d’une même école qui est la LP The Garden of Success. La meilleure note a été obtenue par Pedros de 17 ans, avec 15,17/20. Tandis que dans la Cisco d’Antsiranana-I, Laza Christian Naldo, 15 ans, candidat du Collège privé ABC est le plus méritant des lauréats avec la moyenne de 18/20.

Reconnaissance

Dans son allocution, le numéro un de la Diana a saisi l’occasion pour exprimer sa reconnaissance et sa gratitude envers tous les parents, les éducateurs, la direction régionale, les Cisco qui ont travaillé dur pour obtenir ces résultats. Ce qui témoigne de l’intérêt pour le secteur éducation, un secteur important considéré comme le socle du développement.

Il s’est ensuite adressé aux lauréats dont l’engagement et la réussite méritent le respect et l’admiration de tous. Au nom de l’auditoire réuni, il leur a exprimé ses plus vives félicitations et remerciements. Sans oublier de leur donner des orientations pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs respectifs.

« Vous êtes les relèves de demain. Il est donc juste si on organise cet évènement pour récompenser vos efforts et pour vous encourager à vous concentrer sur vos prochaines études. Ce simple geste vise également à donner un coup de main aux parents pour la prochaine rentrée scolaire » a affirmé le Gouverneur, tout en précisant que l’examen de BEPC n’est qu’une étape. Et les bénéficiaires n’ont pas tari d’éloges pour exprimer leur reconnaissance envers le donateur.

Cet événement organisé par la région Diana s’est déroulé dans le respect des mesures sanitaires.