Morarano Chrome – Une bourrasque fait trois cent sinistrés

Une avalanche de grêles et un ouragan ont mis à mal le village d’Antanimafy, à Morarano Chrome, dimanche. Trois cent sinistrés sont dénombrés.

Désastre. Antanimafy, un fokontany situé à seize kilomètres du chef-lieu de la commune de Morarano Chrome, dans le district d’Amparafaravola, a été le théâtre de giboulées, dimanche.

Le bilan recueilli communiqué par la gendarmerie nationale fait état de trois cents sinistrés dont douze ont été hébergés à l’école primaire publique (EPP). Les autres ont provisoirement été relogés par leurs proches.

Quatre blessés légers sont à déplorer. Un père de famille protégeait ses enfants au plus fort de la trombe et du vent violent quand un morceau de bois est tombé sur lui. Ils ont déjà reçu les soins nécessaires et leur pronostic vital n’est pas engagé. Heureuse- ment qu’il n’y a eu aucune perte en vie humaine.

Dévastée

Ce jour-là, il s’était mis à pleuvoir depuis 15 heures. Le village s’était ensuite retrouvé sous un déluge de grêles pendant une heure. « Il n’y avait pas encore une maison détruite à ce moment-là, mais la culture d’haricot sa été dévastée », suivant les témoignages.

La pluie s’était interrompue vers 16h 30. Elle avait apparemment fragilisé les habitations. Puis, dans la soirée, vers 19 heures, un vent à décorner les bœufs avait arraché la toiture des cinquante foyers dont un s’était entièrement effondré. Parmi ces bâtiments endommagés par la grosse bourrasque, figurent une église, une EPP et un collège d’enseignement général (CEG), d’après les informations recueillies.

« Quelques-uns parmi les sinistrés ont déjà pu procéder, dès le lendemain de la catastrophe, à la réparation de leur maison. D’autres devront attendre l’aide urgente de l’État, puisqu’ils n’ont pas les moyens de le faire », a expliqué un responsable au fokontany.

Les autorités locales étaient venues dresser l’état des lieux afin d’ aviser les responsables étatiques du quartier général. À les entendre, c’est la première fois que des pluies diluviennes suivies d’une tornade se sont abattues sur Antanimafy. La forte tempête a duré vingt minutes, a précisé un notable.

Les prévisions météorologiques de Météo Madagascar indiquent qu’il pleut encore aujourd’hui dans l’Alaotra Mangoro, dans la partie Est et dans les hauts plateaux de la Grande île.