Métier – Professionnalisation des artisans

Pépinière d’entreprises c’est en ce sens que le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat entame une série de sensibilisation à la qualité et au professionnalisme au niveau de plus d’une douzaine de filières artisanales telles que bois et dérivés, métaux et travail de métaux, pierre et bijouterie, textile et habillement, aménagement de l’habitat, fibres végétales, divers animal, agroalimentaire et alimentaire, corps, hygiène et esthétique, peinture, photographie et art graphique, culture et loisirs, micromécanique électronique et électrotechnique ou encore la soie.

« Dans un contexte marqué par le chamboulement des systèmes habituels face à la pandémie, la réadaptation du mode de travail pour le maintien du capital humain est plus que jamais de mise, en parallèle à la nécessité de se repositionner dans la qualité du travail » expliquent les responsables du MICA. Parmi ces filières, trois sortent du lot de par leur envergure et les partenariats développés pour leur professionnalisation. Ainsi, les efforts du MICA se concentrent à la fois sur la professionnalisation de l’artisanat mais aussi sur la promotion des filières qui composent le secteur artisanal.