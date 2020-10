Épidémie de coronavirus – Les malades sous traitement en continuelle baisse

Le bilan sur l’épidémie de coronavirus, rapporté par le centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19 tend vers une forte baisse des cas. Le nombre de porteurs du virus de Covid-19 en traitement est en continuelle baisse. Les guéris augmentent. Et les nouveaux cas détectés, par jour, varient autour d’une trentaine de cas, depuis une semaine.

Le nombre de personnes en traitement a stagné autour de huit cent, sept cent, ces derniers jours, puis, hier, on est arrivé à six cent soixante patients. Hier, quatre vingt dix-sept patients sont déclarés guéris à Anala­manga, à Itasy, à Ihorombe, à Matsiatra Ambony, à Vatovavy Fito­vinany, à Melaky, à Diana, à Sava. Mais le combat n’est pas encore gagné. Des porteurs du virus continuent à mourir. Un cas de décès lié à la Covid-19 est enregistré dans la région de Sava, selon le dernier rapport du CCO-Covid-19. Seize patients sont, encore, sous assistance respiratoire, ils développent la forme grave de la Covid-19. Trente nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés, sur quatre cent soixante tests effectués. Ils sont répartis à Analamanga, à Alaotra Mangoro, à Iho­rombe, à Matsiatra Ambony à Atsimo Andrefana, à Menabe, à Boeny, à Diana et à Sava.

On ne doit pas considérer comme acquis la baisse progressive des personnes infectées la covid-19. Les professionnels de santé sont intransigeants sur les gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains et le respect de la distanciation physique. Le virus de Covid-19 continue à circuler à Madagascar.