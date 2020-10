Bapasy – « Un plaisir de retrouver la sélection »

Changement de programme pour les Barea, dont le départ pour le Luxembourg a été avancé lundi soir. Ils ont effectué leur première séance d’entraînement hier matin.

CONTRAIREMENT au programme annoncé initialement par la Fédération, les Barea ont quitté Paris lundi. Direction le Luxem­- bourg en bus, où ils sont arrivés vers 23h. Par la suite, la première séance d’entraînement s’est tenue hier matin dans la localité d’Hesperange.

« C’est un plaisir de retrou­ver la sélection et les autres joueurs. On s’est entraîné sous la pluie ce matin, mais tout est OK », a soufflé Pascal Razakanantenaina, alias Bapasy, pendant un bref moment de pause. Cela fait dix mois que les Barea n’ont pas joué ensemble. Leur dernière apparition remonte au mois de novembre 2019.

Forcément, les retrou­vailles ont été chaleureuses après la période difficile engendrée par la pandémie de Covid-19.

D’après les prévisions météorologiques au Luxem­bourg, la pluie continuera dans les prochains jours. Fort heureusement, les Barea peuvent compter sur les responsables du Swift Hespe­range toujours aux petits soins, dont Justin Randria­- tsoaray, membre du comité directeur du club.

Métanire absent

L’effectif n’est pas au complet. Outre Abel Anicet Andrianantenaina et Jérôme Mombris, respectivement blessé et positif au coronavirus, Romain Métanire ratera aussi ce stage au Luxem­bourg. Des soucis de transport aérien, causés par la situation de crise persistante, l’ont contraint à rester aux Etats-Unis. Ibrahim Dabo et Lalaina « Bôlida » Nomenjanahary étaient également absents, hier.

Idem pour les deux joueurs en provenance du Moyen-Orient, Carolus Andriamahitsinoro et Ibrahim Amada. Quant à Marco Ilaimaharitra, il a rejoint directement ses coéquipiers à Hesperange, lundi soir.

De nombreuses photos ont circulé sur les réseaux sociaux depuis lundi soir. Les clichés, publiés par les joueurs, montraient notamment les nouveaux venus en compagnie des cadres habituels, à l’instar d’Ale­xandre Ramalingom et de Melvin Adrien.

Les nouvelles recrues ont été bien accueillies au sein du groupe. Leur intégration s’est poursuivie durant l’entraînement.