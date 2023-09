UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO – Les étudiants souhaitent terminer l’année académique

Les étudiants de l’Uni­versité d’Antananarivo souhaitent ardemment terminer l’année académique 2022-2023. Dans le cas contraire, une situation plus grave risque de se produire la semaine prochaine. Sans réponse positive, la manifestation des étudiants risque de s’aggraver. Une assemblée générale des délégués des étudiants a été organisée, hier, à l’université d’Antananarivo. Le rapport de la réunion a présenté le vœu le plus important des étudiants. «Nous souhaitons le reprise de l’enseignement pour pouvoir terminer l’année académique 2022-2023», proclame le rapport publié par les manifestants sur leur page Facebook, hier. Les mesures à prendre ainsi que la suite des revendications ont été au menu du jour de ces étudiants d’Ankatso. Les délégués de chaque filière et de chaque niveau ont répondu présent à cette réunion. Les étudiants craignent une année blanche, c’est pourquoi ils demandent à être entendus le plus rapidement possible. Leurs suppliques s’orientent vers les enseignants ainsi que l’administration de l’État. Ces revendications sont relayées par la manifestation des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants qui maintiennent la grève générale depuis ce mardi (NDLR : hier). La part des insti­tutions de l’État pour résoudre les problèmes se concentre sur les réponses aux requêtes des enseignants. Par contre, l’augmentation à 100 % de leurs bourses d’études figure encore parmi leurs demandes. Sans réponse à leurs revendications, une assemblée générale de tous les étudiants est en vue. Une situation plus critique est aussi attendue la semaine prochaine. Les étudiants risquent d’intensifier leurs manifestations..