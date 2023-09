TOLIARA – Un faux gendarme extorque de l’argent

Portant un badge autour du cou, un imposteur a réussi à soutirer de l’argent à des charbonniers, lundi, à Behompy, dans le district de Toliara II. Il se faisait passer pour un gendarme et s’est présenté en tant que chef Ernest. Deux gendarmes ont été rapidement envoyés pour l’arrêter. Une tenue de l’armée a été trouvée en sa possession. Identifié, il n’a que 23 ans, et réside dans la commune de Mitsinjo- Betanimena. Il a reconnu avoir commis l’acte pour lequel il a été dénoncé. Conduit et interrogé à la brigade de la gendarmerie, il a expliqué qu’il a déjà perpétré la même infraction dans deux autres localités. Il prétendait pouvoir intégrer des intéressés au sein de l’armée. En fouillant ses précédents dossiers, l’équipe judiciaire s’est rendu compte qu’il avait également été impliqué dans la disparition inquiétante d’une personne. Dans cette récente affaire, il a bénéficié d’une liberté provisoire aux termes de son passage au parquet. Cette fois, le jeune homme sera présenté de nouveau au ministère public du tribunal de première instance de Toliara, pour usurpation de titre et extorsion de fonds.