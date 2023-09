RISQUE D’INONDATIONS – Les remblais illicites inarrêtables

Les remblais illicites se poursuivent malgré une décision d’interdiction. Les autorités compétentes n’interviennent pas et laissent faire.

Hors de contrôle. L’interdi­ction et la suspension du remblaiement dans le périmètre du Grand Tanà, selon le décret n°2022-241 du 23 février 2022, ne sont pas respectées. De vastes superficies de rizières au bord du boulevard de Tokyo, dans les communes rurales d’Ankaraobato et d’Ambohi­mangakely, et de la rocade de la Francophonie, sont remblayées. Les transporteurs de remblai et les propriétaires de ces terrains n’ont pas froid aux yeux. Ils poursuivent les travaux malgré des verbalisations. « Il y a deux remblais dans notre commune. L’un a été accordé en Conseil des ministres. Le second est illicite. Ce dernier a commencé le 1er septembre. Nous l’avons verba­lisé à plusieurs reprises, comme hier (mardi) matin, par exemple. Le soir, ils ont continué le trans­port de remblai », a pesté le maire de la commune d’Ankarao­bato, Samuelson Herinjato Ramamenosoa, hier.

Près de 1000 m3 de remblai y seraient versés, depuis. Samuelson Herinjato Ramamenosoa insiste sur la suspension de ces travaux. Il espère pénaliser ce remblaiement illicite en exigeant aux propriétaires de tout déblayer. « C’est un espace vert inclus dans le Plan d’urba­nisme directeur (PUD) qu’ils ont remblayé. C’est illégal, car on ne peut pas boucher les réseaux d’irrigation. Cela va provoquer des inondations, et les quelques rizières restantes ne seront plus irriguées », avertit ce responsable. Il fustige les autorités compétentes qui « se murent dans le silence et ne prennent pas leurs responsabilités », devant cette irrégularité. L’État a interdit tout remblaiement de terrain, sauf sur autorisation en Conseil des ministres, en février 2022. Les choses se sont un peu calmées, notamment dans le centre-ville, car la plupart des terrains dans la capitale sont déjà haussés. Dans les nouveaux quartiers qui se sont créés avec l’existence de nouvelles voies de circulation, comme la Rocade et les boulevards, le remblayage est hors de contrôle. Les impacts sont déjà perceptibles. À chaque saison de pluie, l’eau monte dans certains quartiers au bord du By pass.