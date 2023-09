PRÉSIDENTIELLE – Vingt-huit prétendants en lice

La liste des candidatures à la présidentielle, enregistrées au greffe de la HCC, est arrêtée vingt-huit. Ceux qui seront retenus pour prendre part à la course seront connus samedi, au plus tard.

Ainsi soit-il. Comme prévu dans le chronogramme de l’élection présidentielle, la période de dépôt de dossiers de candidature par les préten­dants, auprès de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), a été clôturée hier à 18 heures. La liste des aspirants à la présidence de la Républi­que publiée par la Cour d’Ambohidahy après la clôture du délai imparti, hier, rapporte vingt-huit dossiers de candidature enregistrés. Entre un Président en exercice, deux anciens chefs d’État, un ancien Premier ministre, un ancien ministre, des députés, un ancien diplomate, un magistrat, un syndicaliste, des hommes et femmes d’affaires, et des inconnus, il y a un peu de tout dans la liste arrêtée et publiée par le greffe de la HCC, hier, peu après 18 heures. Une habitude bien malgache, plusieurs ont attendu le dernier jour, voir les dernières heures du délai prescrit pour déposer leur dossier de candidature. Ils ont été neuf prétendants et deux mandataires à s’être présentés l’un après l’autre auprès du greffe de l’institution d’Ambohidahy, hier. C’est le cas de Andry Rajoelina, président de la République, qui a mis fin au suspense. Son dossier, déposé par son mandataire, a été enregistré à 16 heures et 7 minutes. Le dernier aspirant Prési­dent à avoir déposé sa candidature à la HCC est Ephraim Stephanson Randrianam­binina, qui se présente au nom du Rassemblement des démocrates musulmans de Madagascar renouveau (RDMMR). Son dossier a été enregistré à 17 heures 54 minutes. Deux anciens chefs d’état sont également en course. Il y a Marc Ravalomanana, porte-étendard du “Tiako i Madagasikara” (TIM), qui est le premier à déposer son dossier à la HCC, le 24 août à 12 heures et 4 minutes.

De cinq à quatre femmes

Hery Rajaonarimampi­anina, avec les couleurs du “Hery vaovao ho an’i Madagasi­kara” (HVM), est également en lice. Roindefo Zafitsi­mi­valo Monja, ancien Premier ministre, qui se présente au nom du MONIMA, est une des candidatures inattendues déposées, hier. La liste arrêtée par la HCC compte, par ailleurs, cinq femmes. En attendant la liste officielle des candidatures validées par la Cour, elles seront quatre, au final. La députée Marie Jeanne d’Arc Masy Goulamaly a annoncé, hier soir, qu’elle retire sa candidature. La raison est qu’elle s’en tient à son refus du droit du Président sortant à se porter candidat. Après 2013 et 2018 où ses candidatures ont été invalidées, le magistrat Andrianiaina Francklin James Rakoto­mahanina, tente à nouveau sa chance sous les couleurs du “Fandrosoana diavin’ny rehetra” (FDR). Autre habitué des prétentions à joute présidentielle, Jean Jacques Ratsietison, fréquemment invité sur les plateaux télévisés et radiophoniques pour exposer ses théories sur la refonte de la politique économique, est de nouveau en lice avec l’étendard du “Fahefa-mividy no ilain’ny Malagasy”(FMIMa). Figure du syndicat des enseignants de Madagascar ou SEMPAMA, Désiré Nivo Raharovoatra, se présente sous une couleur indépendante. Il a déjà tenté de briguer la magistrature suprême, en 2018, mais sa candidature avait été invalidée par la HCC. La dernière journée de la période de dépôt de dossiers de candidature a, du reste, donné lieu à une scène cocasse. Peu avant 14 heures, Eliace Ralaiarimanana, candidat indépendant, s’est présenté à l’institution d’Ambohidahy avec sa toge de prédicateur. Tout en montant les marches de la Cour, il a prononcé des formules “pour chasser les démons”. Avant d’y entrer, il s’est agenouillé sur le pas de la salle d’audience pour prononcer “une prière de délivrance”. À l’instar de la présidentielle de 2013 et celle de 2018, la liste des prétendants à la magistrature suprême est, cette fois-ci encore, pléthorique. Bien qu’elle ait fait jaser, la multiplication par quatre du montant de la caution à payer, soit 200 millions d’ariary, n’a pas douché ceux qui veulent devenir locataire d’Iavoloha. Il s’agit, toutefois, d’une liste provisoire. La liste des candidats officiellement retenus pour la présidentielle sera publiée par la HCC ce samedi 9 septembre, au plus tard.