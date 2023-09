PÉRIODE D’ÉTIAGE – Les coupures d’eau perturbent le quotidien

Les problèmes d’approvisionnement en eau touchent presque toutes les régions de Madagascar. Ils se sont accentués surtout en cette période d’étiage.

Nous ne sommes pas dans le Sud de Madagascar, où la sécheresse sévit, fortement. Et pourtant, le prix de l’eau à Andraisoro est le même que celui à Androy, en cette période d’étiage. « C’est 1 000 ariary le prix de 20 litres d’eau. Ce prix peut augmenter jusqu’à 1 500 ariary, lorsqu’il y a une forte hausse des demandes », raconte une femme qui vit dans ce quartier, hier. Cela fait deux mois que ce problème d’approvisionnement en eau frappe ce quartier. Le robinet est à sec toute la journée. Il ne fonctionnerait qu’entre 3 heures et 4 heures du matin. Les clients de la Jirama dans ce quartier n’ont pas beaucoup de choix. Soit, ils achètent l’eau auprès des chercheurs d’eau à ce prix. Soit, ils vont se ravitailler eux-mêmes, dans des quartiers où les robinets ne sont pas à sec. Cette femme raconte, par exemple, que c’est à Itaosy, chez sa mère, qu’elle cherche l’eau dont elle et sa famille ont besoin. Ces coupures d’eau en cette période d’étiage frappent de nombreux quartiers à Antananarivo. Andraisoro, Analamahitsy, ne sont pas épargnés. Des habitants de Marovoay, d’Ambaton­dra­zaka, s’en plaignent, également. La Jirama souligne qu’il y a eu des travaux de réparation des appareils d’approvisionnement en eau, à proximité d’Analamahitsy, lundi après-midi. C’est ce qui aurait provoqué la coupure. Les causes des autres coupures ne sont pas précisées.