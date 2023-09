MAINTIRANO – Des dahalo blessent et volent un étranger

Insécurité. Cette fois, la victime est un étranger, 63 ans, travaillant dans une société sud-africaine implantée dans le Melaky. Trois dahalo l’ont attaqué, lundi à midi, à Amboanio, dans le district de Maintirano. D’après le rapport de la gendarmerie nationale, les malfaiteurs portaient diverses armes blanches. Leur cible était partie de Bedo Mafaijijo en direction du chef-lieu de la région. Ils sont passés à l’acte pendant que le sexagénaire s’est arrêté un moment pour boire de l’eau. « Son oreille a été blessée, touchée par un coupe-coupe. Il s’est foulé la main et a perdu une dent à cause des coups de bâton donnés par ses assaillants. Son sac qui contenait son passeport, son argent et ses deux téléphones a été emporté », raconte la gendarmerie. La victime a été évacuée par avion vers Antananarivo, le même jour. Les gendarmes ont engagé une poursuite et ont passé au peigne fin les parages, mais cela n’aurait rien donné. Une enquête a été ouverte par la brigade de la gendarmerie de Maintirano. La géolocalisation des portables du blessé auprès des opérateurs mobiles a été effectuée.