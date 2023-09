KICKBOXING – Les kickboxers récompensés par INVISO Group

Une fois terminée la XIe édition des Jeux des Iles de l’océan Indien 2023, hébergée par Madagascar et terminée dimanche, avec la cérémonie de clôture au stade Barea Mahamasina, cette semaine est celle du bilan et des récompenses pour chaque fédération. Après la récompense donnée par le chef de l’État, Andry Rajoelina, à tous les athlètes médaillés, lundi au Palais d’État d’Iavoloha, le partenaire Gold comme Inviso Group, à travers ses sociétés, n’a pas oublié de récompenser les athlètes. Mardi 5 septembre, les kickboxers ont été encore gâtés par Inviso Group. Tous les médaillés, au nombre de quatorze, ont reçu chacun un téléphone portable en provenance de la société Fly Technologies ainsi que des céréales lactées Nutrilait, produites par la société Nutrifood. Le président de la Fédé­ration malgache de kickboxing, le général René Lylison de Rolland ne peut qu’être reconnaissant envers Inviso Group pour son geste: « Si nous avons obtenu ces résultats, c’est aussi grâce aux partenaires qui nous ont soutenus durant les regroupements. Inviso Group figure parmi ces partenaires », confie René Lylison de Rolland.

Soutien sans faille

Partenaire Gold de l’organisation des XIe JIOI, Inviso Group a aussi soutenu diverses disciplines durant la phase de préparation des athlètes. Outre le kickboxing, le groupe a appuyé le football, l’haltérophilie et le handisport en athlétisme. La coopération entre les deux parties ne compte pas s’arrêter après les derniers JIOI. Le groupe va continuer à apporter son soutien aux kicksboxers malgaches pour leur prochain regroupement. Après les Jeux des iles, ces athlètes poursuivent leur entrainement pour les championnats du monde qui se dérouleront, en novembre au Portugal. Pionnier de l’industrie malgache, Inviso Group aspire à un développement inclusif et qualitatif pour façonner un Madagascar créateur de valeur économique, sociale et environnementale. Avec un esprit sain dans un corps sain, le groupe apporte son soutien sans faille pour le développement du sport à Madagascar.