ENVIRONNEMENT – Feux de brousse le long de la RN 4

Les pyromanes et les ennemis de la nature sont de nouveau en action. Ils s’attaquent déjà aux montagnes, tout au long de la Route nationale n°4, reliant Antananarivo à Mahajanga. Les zones protégées, les réserves naturelles ainsi que les zones de reboisement sont particulièrement touchées par ces incendies, souvent d’origine criminelle. Depuis la mi-août, une grande partie des forêts d’Ankazobe, et la partie orientale, à partir d’Andoharano jusqu’à Firarazana et aux alentours, sont toutes noires. La verdure a disparu. Puis, plus loin, dans les vallées près de la descente de Mahatsinjo, dans la zone limitrophe d’Ankazobe, les feux se déclarent en plein jour. À Tsaramandroso, dans la RN 4, dans le district d’Ambato-Boeny, et près du Parc national d’Ankara- fantsika, c’est un phénomène récurrent et habituel. C’est le moment propice pour brûler les terres et les végétaux pour la pratique de la culture sur brûlis et le défrichement. Des fumées noires et épaisses sont visibles de loin à partir de la commune rurale d’Ambondromamy. Et pire encore, des individus malveillants ont aussi mis le feu à Berivotra, situé à une quarantaine de kilomètres de Mahajanga, avant la descente vers Ambovondramanesy, dans le district de Mahajanga II. Les autorités, notamment la direction interrégionale de l’Environnement Boeny/Betsiboka, se préparent déjà à toute éventualité. Des dispositions de sécurité sont mises en place à la station forestière de Marohogo, dans le district de Mahajanga II. Le Centre régional de commandement opérationnel contre les feux (CRCO) de Boeny a été mis en place, en octobre 2022, pour lutter contre les feux. Les espaces verts ont disparu et les végétaux ont cramé. C’est probablement ce qui explique la forte chaleur suffocante le long de la nationale 4. La pluie est tombée autour de ces points de feu lundi. « La majorité de ces feux de brousse et incendies se produisent juste à quelques mètres des habitations. Ce qui laisse croire que les incendiaires ne sont pas loin. D’ailleurs, on remarque que les traces de feux s’écartent de ces maisons et villages », fait remarquer un témoin. Comme les années précédentes, un camion-citerne et quatre éléments des sapeurs-pompiers sont diligentés sur place pendant quatre mois. Les pare-feu sont déjà installés et protègent contre toute tentative d’incendie. Des milliers de points de feux ont été enregistrés dans la région Boeny, l’année passée, bien que la surface brûlée ait diminué de 36% en 2022 par rapport à l’an 2018. La superficie des forêts brûlées dans la région Boeny est de 238 320 hectares en 2022.