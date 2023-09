COOPÉRATION MILITAIRE – Vers la rénovation de la base navale d’Antsiranana

Une forte -délégation de l’armée française, conduite par le général de brigade Jean Marc Giraud, nouveau commandant supérieur de la FAZSOI était de passage dans la capitale du Nord pour une mission d’une demi-journée.

De l’aéroport, la délégation s’est dirigée directement à la résidence du gouvernorat de la région Diana, pour une visite de courtoisie pendant laquelle les membres ont échangé avec les autorités civiles et militaires régionales, conduites par le secrétaire général de la région Diana, Angelot Tilahizandry, sur la coopération militaire et, plus particulièrement, sur les projets concernant la rénovation de la base navale d’Antsiranana, l’extension du port civil et la réhabilitation de la route reliant le port civil au chantier naval de la Secren, tout en utilisant les moyens de cette société de réparation navale. Selon le coordonnateur général du projet auprès du ministère de la Défense nationale, le vice-amiral Ga Jacky, son département, par le biais de ses activités, prend en considération les enjeux maritimes de Diana car elle est la seule région qui possède des façades maritimes ( canal de Mozambique et l’océan Indien). D’où la nécessité de l’implantation des grandes formations de la marine conçues d’une manière bilatérale. En fait , c’est un projet très structurant pour Madagascar sur ses eaux territoriales, pour appliquer une sécurité de sûreté maritime.

Cela servira aussi à la région Sud de l’océan Indien, puisque dans ce projet, il y a un volet formation aux métiers de l’action en mer et développement des capacités qui devrait permettre à Madagascar de participer à la sécurité maritime régionale avec les autres membres. Le commandant supérieur de la FAZSOI en a profité pour éclaircir la mission de la délégation qu’il conduit. Il s’agit d’une équipe composée de deux projets. Le premier concerne la coopération militaire structurelle, portée par l’attaché de défense au sein de l’ambassade de France et , le second, la coopération opérationnelle qu’il représente, tout en gérant des aéronefs et le nombre de bâtiments dans la flotte qui font toujours escale à Antsiranana. Dans cette optique, il a également conduit un certain nombre de détachements d’instructions opérationnelles avec le deuxième bataillon d’infanterie de marine stationné à Antsiranana.

Danger et menace

« Je suis plutôt sur ce segment de la coopération opérationnelle qui, pour nous, est très importante. Nous devons cultiver cette interopérabilité technique, tactique, mais aussi humaine pour affronter les dangers, les menaces et le risque que nous partageons », souligne-t-il. Il a aussi évoqué un attachement à la rade de Diego-Suarez qui a énormément d’atouts et qu’il pense promouvoir avec la coopération structurelle. Bref, les projets visent le volet économique pour la Secren, rénovation pour la base navale qui peut accueillir d’autres bateaux des autres services comme la douane et la pêche. Et le tout ouvrira un service de l’État sur les domaines de l’environnement, de la pêche ….