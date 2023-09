BRICKAVILLE – Le vol plané d’une voiture se termine dans une rivière

Un grave accident s’est produit, mardi, vers 13h30, sur la Route nationale n°2, à Makaragnana-Amboditafia, dans la commune rurale d’Ambinaninony, district de Brickaville. « Je suis justement sur place. Apparemment, cette voiture a quitté la route. On ignore si le chauffeur a somnolé au volant ou a croisé une autre voiture. Il est parti en chute libre dans la rivière [ndlr : de Rongaronga]. Il y avait à bord un homme, un Egyptien, et deux femmes malgaches. Ils demeurent introuvables », raconte un gendarme du poste fixe de Savalaina, joint par téléphone. Le Rexton venait d’Antananarivo et se dirigeait vers le grand port de l’Est. Il s’est déporté vers sa gauche. « Des personnes qui rentraient d’un entrainement, ont remarqué des traces et la présence d’une plaque d’immatriculation de ce côté de la chaussée », explique le même interlocuteur. Le véhicule s’est enfoncé et retourné sens dessus dessous. Il était presque invisible depuis la berge, à environ cent mètres de la chaussée. « Les victimes sont déjà identifiées. C’est l’Égyptien qui conduisait. Nous nous mettons toujours à leur recherche », ajoute le gendarme. L’une des femmes, âgée de 23 ans, travaille comme interprète. Elle habite à Ivato K2. La propriétaire du véhicule vit à Imerinafovoany-Talatamaty, selon l’adresse affichée dans la carte grise. Grâce à la participation active du fokonolona, sa voiture a pu être remontée à la surface, le jour de l’accident. Elle a subi assez de dégâts.

Un rite

Tôt hier, la communauté dirigée par les notables a procédé à un rite pour que la rivière recrache les trois victimes. Leurs familles ont été avisées des faits. Des piroguiers et plongeurs locaux ont fait tout ce qu’ils pouvaient depuis mardi. Ils ont fouillé tout autour de l’endroit où la chute est survenue, mais ils n’ont rien trouvé. Ils ont également surveillé le long de la rivière. Le résultat est toujours le même, ils sont rentrés bredouilles. À s’en tenir aux dernières informations recueillies, Lalaina Zanadrano, spécialiste en la matière, a été appelé pour leur prêter main-forte.