BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – De nouveaux livres pour les adeptes de la lecture

De nouveaux livres. La bibliothèque municipale de la Commune urbaine d’Anta­nanarivo est dotée de nouveaux livres enrichissants. Ces livres sont des dons de la famille de Gabriel Victor Rabearimanana. Ces dons sont uniques puisque ce sont des documents personnels de ce grand personnage de l’enseignement supérieur. « Ce sont des livres très importants pour ceux qui s’intéressent à la géopolitique et à la géographie », explique la famille qui a remis les livres, ce mardi. Gabriel Victor Rabeari­manana était un grand enseignant de géographie de l’université d’Antana­narivo. Ce qui explique que ces livres sont des trésors. Ils vont aider les tananariviens ainsi que ceux qui sont de passage dans la capitale à enrichir leurs connais­sances en géopolitique et en géographie, des disciplines enseignées par le défunt enseignant-chercheur. Outre ces livres de géopolitique et de géographie, des ouvrages écrits et des revues auxquels il a contribué seront aussi à consulter auprès de la bibliothèque municipale de la CUA. Tout le monde est appelé à les lire. Le prix d’entrée pour accéder à la bibliothèque municipale est réduit.