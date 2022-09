Tourisme Boeny – Relance de la liaison aérienne Mahajanga-Réunion

Dans le cadre de la relance de la liaison aérienne entre Mahajanga et La Réunion et surtout l’amélioration de la liaison entre La France et Madagascar, une réunion s’est déroulée entre les opérateurs touristiques de Boeny dirigés par le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, lundi dernier à l’hôtel Fishing résidence à La Corniche.

Le PCA de Madagascar Airlines, Rinah Rakotomanga et le Directeur général de la compagnie, étaient présents à cette réunion.

« L’objectif de cette rencontre était d’améliorer la liaison entre Mahajanga et Madagascar avec La Réunion, Mayotte et la France par voie aérienne. Mahajanga n’a pas été beaucoup mentionné en termes de tourisme auparavant. Beaucoup d’efforts ont été réalisés notamment la création du site Internet du tourisme www.karibo-majunga.com », a expliqué Mokhtar Andriantomanga.

Les Opérateurs Touristiques ont demandé l’ouverture du vol entre La Réunion et Mahajanga. La compagnie aérienne envisage l’acquisition d’un jet avant la fin de l’année. Dans ce cas, une possibilité d’ouverture du vol pourrait avoir lieu immédiatement selon les responsables de Madagascar Airlines.

Le trajet entre Paris-Mahajanga est aussi le plus rapide et le moins exigeant. Les acteurs du tourisme sont prêts à travailler avec Madagascar Airlines à propos du vol entre Paris et Mahajanga.

« Dans un court terme, l’on peut ainsi proposer une offre spéciale à prix attractif sur la destination. Ce, pour attirer les touristes à venir directement à Mahajanga. Et durant la période creuse de janvier à mars. Les opérateurs pourraient ainsi réduire le tarif de chambres selon le nombre de place dans ce vol entre la France et Mahajanga », a suggéré encore le Gouverneur.