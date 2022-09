Primates in péril – Quatre espèces de lémuriens de Madagascar parmi les plus menacées au monde

Quatre espèces sont nouvellement incluses dans la liste des vingt-cinq primates les plus menacés de la planète. La conservation de ces espèces est primordiale et cela par le biais de la conservation de leur habitat naturel.

La 11ème édition de l’inscription biénnale d’un consensus “Primates in Peril, The World’s 25 Most Endangered Primates 2022–2023” vient d’afficher la liste des 25 primates les plus menacés au monde. Les vingt-cinq espèces comptent six espèces d’Afrique, quatre de Madagascar, huit d’Asie et sept des néotropiques. Madagascar en a quatre qui ont été inclus pour la première fois dans la liste. Il s’agit du Microcebus berthae ou le lémurien souris de Madame Berthe, le Lepilemur septentrionalis ou Sahafary Sportive Lemur, et Eulemur flavifrons Blue-eyed Black Lemur Madagascar et enfin Propithecus coquereli ou Sifaka.

Les 25 espèces de lémuriens sont parmi les plus menacées mais également ceux qui nécessitent des mesures de conservation. En effet, les plus menacés au monde comptent six espèces d’Afrique, quatre de Madagascar, huit d’Asie et sept des néotropiques. “Pour le cas de Madagascar, près de 90% des lémuriens sont en péril. Nous avons concertés par rapport aux espèces qui vont être incluses. Les espèces citées dans le document seront incluses pendant deux ans et les noms pourront changer. Les lémuriens de Madagascar ont quasiment passé dans la liste notamment ceux qui sont en danger ou en danger critique selon le statut de l’IUCN”, indique le Professeur Jonah Ratsimbazafy, président de l’International Primatological Society (IPS).

Parmi les espèces incluses se trouve le lémurien souris de Madame Berthe (Microcebus berthae) qui a été découvert dans la forêt de Kirindy du Centre National de Formation, d’Études et de Recherche en Environnement et Forestier (CNFEREF) en 1992 (Schmid et Kappeler 1994). L’animal est actuellement sensible aux activités anthropiques qui se produisent dans la région Menabe.

Conservation

Il est classé dans la catégorie “En danger critique d’extinction” sur la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN et ce, à cause de la perte et la dégradation de l’habitat dues à l’agriculture sur brûlis. Celle-ci entraîne un déclin continu de la zone d’occupation et de la zone d’occurrence de l’espèce (Markolf et al. 2020). Selon le document, une diminution de la population de plus de 80 % sur dix ans est attendue en conséquence directe de la destruction continue de l’habitat. La publication de la 11ème édition constitue un plaidoyer pour renforcer la conservation des espèces de lémuriens mentionnés. Actuellement, les lémuriens ne sont pas à l’abri des activités humaines et de bien d’autres facteurs qui risqueraient de faire disparaître ces espèces à jamais. “Dans la mesure où les activités de chasse, la déforestation continuent de s’amplifier et que l’impunité règne, les lémuriens pourraient ne plus exsister”, regrette le Professeur. Ainsi, selon le primatologue, le financement du projet de conservation devrait aller de pair avec le financement du développement. Selon le document, pour le cas de de l’APMA ou l’Aire Protégée Menabe Antimena, par exemple, une protection efficace nécessitera de répondre non seulement aux besoins d’une population humaine croissante, mais aussi à la nécessité de réduire l’exploitation des ressources naturelles.