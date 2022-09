Planification familiale – Choix limité des méthodes contraceptives dans les CSB

La plupart des femmes utilisent les méthodes de contraception ponctuelles, bien qu’elles préfèrent celles qui leur permettent de prévenir une grossesse jusqu’à au moins 3 ans, selon le constat de Lalaina Razafinirinasoa, directeur pays de Marie Stopes à Madagascar (MSM), hier.

Nous ne disposons pas de méthodes de contraception de longue durée, en ce moment. L’implant contraceptif est cher. Nous n’en bénéficions qu’en petite quantité, son accès est limité. La majorité de nos patientes se contentent, de ce fait, de l’injection contraceptive», indique un responsable de la planification familiale dans un centre de santé de base niveau II (CSB II), en dehors de la capitale. L’État a vulgarisé l’implant contraceptif à deux bâtonnets, pour son faible coût. Il permet d’éviter une grossesse jusqu’à 3 ans, mais très peu de femmes s’y intéressent. «Elles disent que l’insertion de ces deux bâtonnets est douloureuse.», indique un médecin du CSB II à Antohomadinika.

En plus de la faible accessibilité des méthodes de contraception de longue durée, la faible compétence de certains prestataires dans l’utilisation de l’implant ou du Dispositif intra utérin (DIU), est, également, soulevée par Lalaina Razafinirinasoa. Alors que la maîtrise de ces techniques est nécessaire pour la prévention des infections.

Ces problèmes peuvent être des obstacles à l’atteinte d’un taux de prévalence contraceptive de 60% chez les femmes de 15 à 49 ans, en 2030. Ce taux est de 43%, actuellement.

Le ministère de la Santé publique et le MSM organisent un atelier afin d’améliorer la qualité des soins dans la fourniture des services de planification familiale de haute qualité à toute la population, notamment, les groupes vulnérables et marginalisés, du 6 au 9 septembre au Live Hôtel à Andavamamba. La qualité des programmes et des prestations de service constitue un enjeu important dans le domaine de la santé en général, et du planning familial en particulier. Le MSM apporte un appui technique et matériel à soixante CSB au niveau de dix-sept régions pour permettre aux prestataires de service d’améliorer leurs services et d’atteindre le niveau requis pour répondre aux objectifs de qualité.