Marché Ambohijatovo – Les travaux de réhabilitation avancent

La construction en dur et la réhabilitation des kiosques victimes d’incendie commencent petit à petit. Les travaux de réhabilitation seraient prévus se terminer dans un mois, selon les prévisions des marchands. Sur ce marché, l’infrastructure en dur prend forme. La séparation des kiosques selon le plan prévu se fait progressivement. Ainsi, les anciens kiosques seront transformés pour donner vie au marché des bouquinistes d’Ambohijatovo. Certains matériaux de construction ont été dotés par la CUA. Les marchands espèrent que les travaux puissent être achevés à temps pour la rentrée scolaire. «La période de la rentrée constitue l’une des périodes où l’achat des livres est en hausse. Actuellement, on se sent désemparé par l’évènement mais on espère pouvoir s’installer dans les nouvelles constructions bientôt », indique un bouquiniste. Pour l’instant certains marchands ont décidé de vendre des stocks de livres en dehors de l’enceinte du marché. Des appels aux dons de livres ou des numéraires ont été effectués par des associations pour venir en aide aux marchands. Des particuliers sont venus faire dons de quelques livres. À titre de rappel, en tout, soixante-dix-huit kiosques ont été incendiés sur les trois cents installés à Ambohijatovo. Parmi eux, des bouquinistes, des producteurs d’œuvre sérigraphique et des pavillons sérigraphiques ont été gravement touchés par l’incendie.