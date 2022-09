Légumes traditionnelles – Un catalogue est désormais disponible

La publication du premier volume du catalogue sur les légumes traditionnels de Madagascar vient d’être réalisée. C’est le fruit de la collaboration entre le FOFIFA, l’Université d’Antananarivo et World Vegetable Center, dans le cadre du projet intitulé «Les légumes traditionnels Africains pour le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnels à Madagascar».

Le projet qui a abouti à la publication de ce catalogue a nécessité plusieurs mois de travaux de recherche et d’inventaire, notamment dans les régions d’Itasy et du Vakinankaratra. Cette partie du projet a bénéficié de l’appui financier de Darwin Initiative. Selon ses initiateurs, le catalogue est nécessaire pour «mettre en valeur l’existence des légumes traditionnels, une manière de recenser leurs présences dans les régions concernées et d’édifier le public sur leurs usages que ce soit alimentaires ou médicinaux».

«Les légumes traditionnels sont très utiles dans les pays à vocation agricole comme Madagascar, étant donné qu’un grand pourcentage de la population est constitué par des agriculteurs. Ces légumes sont importants sur plusieurs axes, à savoir, ceux qui sont sauvages poussent naturellement n’importe où et ils sont abondant durant la période de soudure, riches en éléments nutritifs, naturellement des aliments biologiques, certains ont des usages médicinaux et peuvent constituer une source de revenus», a-t-on aussi indiqué.

La collecte des données pour l’élaboration de ce premier volume du catalogue sur les légumes traditionnels de Madagascar a été faite en collaboration avec les étudiants de la Mention de Biologie e t Écologie Végétales de l’Université d’Antananarivo (MBEV) pour leurs mémoires de Master qui sont financés par le projet Darwin Initiative. Des focus group de discussion, des enquêtes individuelles, des descentes sur les champs pour la reconnaissance des plantes, pour les collectes d’herbiers et pour les prises des photos ont été réalisés.

«Ce catalogue n’a pu être réalisé sans une collaboration étroite entre deux institutions mal gaches, le FOFIFA et l’Université d’Antananarivo (MBEV) avec un partenaire étranger, le World Vegetable Center. Le travail a reçu le financement du Darwin Initiative dans le cadre du projet Traditional African vegetables strengthen food and nutrition security in Madagascar). Le catalogue inventorie 54 espèces réparties dans 22 familles botaniques», a-t-on également expliqué.

Patrimoines culturels

À savoir que dans cette publication, il est souligné que les légumes désignent toutes parties de plantes (souterraines ou parties de pousses y compris les tiges, feuilles, fruits, fleurs, bulbes, rhizomes, racines, tubercules) habituellement consommées fraîches ou transformées de quelque manière que ce soit (cuites au feu, cuites à la vapeur, séchées, marinées, etc.) et ne sont pas utilisées comme fruits conventionnels, noix, racines, tubercules, légumineuses sèches ou aliments de base, mais en accompagnement du plat principal ou seuls en collation, principalement pour leurs bienfaits en micronutriments.

Précision est également donnée que les légumes traditionnels font partie des patrimoines culturels à Madagascar. Ils constituent une bonne source d’éléments nutritifs. Certains ont des vertus médicinales et sont utilisés à but curatif ou préventif. Naturellement, les paysans malgaches les utilisent comme aliments complémentaires pendant les périodes de soudure, périodes où moins de nourritures sont disponibles. Ils sont actuellement retrouvés sur le marché avec un prix un peu plus cher par rapport aux autres légumes car les citadins les considèrent comme nourriture des nobles. Dans ce sens, ils peuvent constituer une bonne source de revenus pour les paysans, d’autant plus que les légumes traditionnels sont faciles à cultiver, il n’est pas utile d’apporter des fertilisants ou des insecticides pour avoir de bonnes récoltes.

Mais la filière légumes traditionnels fait aussi face à des menaces. Le risque d’érosion génétique serait envisageable pour le cas des légumes traditionnels à Madagascar car ils ont été considérés pendant longtemps par les paysans comme des adventices sur leurs champs de culture et ils les enlèvent périodiquement pour qu’ils ne compétissent pas avec les autres cultures. Il y a parmi ces légumes traditionnels ceux qui existaient depuis des lustres mais rarement rencontrés de nos jours, à l’instar du Capsicum frutescens (pilo kely) ou de l’Ophioglosum vulgatum (tokatsofina).

Enfin, les initiateurs du projet de catalogue ont indiqué que l’objectif du travail effectué est de faire des inventaires et un état des lieux sur les légumes traditionnels (sauvages et cultivés) dans les trois régions concernées par le projet. Il se peut que certaines espèces soient présente dans certains endroits de la zone d’études mais les enquêtés ne les ont pas mentionnés comme nourriture. Ainsi, elles ne sont pas citées dans le catalogue.