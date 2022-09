Diplomatie – Le RoyaumeUni renforce sa coopération

Une discussion ferme sur la politique de la décentralisation. C’était lors de la visite de courtoisie de David Ashley, ambassadeur de la Grande-Bretagne résidant à Madagas­car, auprès de Justin Tokely, ministre de l’Intérieur et de la Décentra­lisation. La Grande île va bénéficier d’une nouvelle opportunité de renforcer la coopération.

David Ashley a salué les efforts du ministère pour instaurer une répartition positive des pouvoirs à travers un atelier d’initiative régionale pour dresser une feuille de route. Les échanges fructueux ont été marqués par la volonté du Royaume-Uni de développer les relations de travail avec Madagascar via le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Le rôle du BNGRC, a été évoqué pendant cette rencontre. Mais il y a également la mission d’appui du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation aux CTD et à leurs organes. L’ambas­sadeur, de son côté, a souligné la responsabilité du pays britannique. Il a évoqué l’aide que le Royaume-Uni va apporter en cas de pénuries alimentaires et le Kere dans le sud de l’île, ainsi que le passage des cyclones en début d’année.