Développement rural – Le tourisme villageois encore peu connu

Hoby et ses voisins, membres de l’association Loharanosoa, accueillent des touristes dans leur village à Anjazafotsy Andranomafana, dans le district de Betafo. Ils proposent des plats typiques malgaches, préparés avec des produits locaux, l’hébergement chez les villageois, des randonnées, les visites des endroits historiques et touristiques de leur village, l’initiation aux activités paysannes, comme la culture de carotte, le repiquage du riz, entre autres. Hoby a vu sa vie s’améliorer, depuis qu’elle exerce le métier de guide, dans cette association. Malheureusement, l’épidémie de coronavirus a suspendu ses activités. Les touristes ne sont plus venus. La réouverture des frontières n’a pas encore arrangé la situation. «Nous n’avons accueilli que quatre touristes , depuis le début de cette année.», regrette la cuisinière de cette association. En effet, leur offre n’intéresse que les touristes étrangers, jusqu’ici. Ce tourisme villageois est encore très peu connu par les touristes locaux.

La vie doit continuer pour ces villageois. Ils se sont lancés dans d’autres activités génératrices de revenu, comme l’apiculture, la plantation d’arbres fruitiers et de moringa, ainsi que des arbres forestiers, pour varier leurs sources de revenu. Les villageois ont bénéficié de formations en apiculture et en reboisement par Accueil villageois Malagasy (AVIMA). Ces activités, appuyées financièrement par le Programme Protection et exploitation durable des ressources naturelles (PAGE 2) de la Coopération Technique Allemande (GIZ), permettront de renforcer les actions de protection durable de l’environnement et la restauration forestière. A Belazao, ces campagnes de reboisement sont essentielles. Une colline au niveau de cette commune du district de Betafo est menacée par l’érosion.