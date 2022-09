Autonomie financière – Les femmes affluent vers l’entrepreneuriat

Les femmes malgaches commencent à s’intéresser au monde de l’entrepreneuriat. Depuis la création officielle de l’association «Ampela Mionjo», en avril de cette année, près de 1 500 femmes ont adhéré à cette association. «Ampela Mionjo» est une association indépendante qui a pour objectif de regrouper toutes les femmes souhaitant entrer dans le monde des affaires et bénéficier d’une autonomie financière. «L’objectif principal de l’organisation est d’établir une solidarité féminine et de montrer que les femmes peuvent s’entraider pour s’élever progressivement. Les femmes membres reçoivent une formation en entrepreneuriat et bénéficient d’un financement, selon les possibilités de l’association. La formation proprement dite et l’orientation se feront en fonction du domaine d’activité existant dans la région où se trouvent les membres. Sur ces 1 500 adhérentes, 500 ont déjà suivi une formation et commencent déjà à être indépendantes», selon Noëltine Horahako, présidente de l’association, hier à Antaninarenina.

Certaines femmes membres d’Ilakaka ont déjà été formées à la fabrication artisanale de savons et de détergents qui sont vendus par l’association et elles tiennent déjà leur propre entreprise.

«Les femmes issues de la région Atsimo Atsinanana, qui produit beaucoup de fruits, reçoivent une formation en transformation alimentaire et c’est l’association qui s’occupe de leur trouver des marchés», selon toujours Noëltine Horahako.

Toute femme de 18 ans et plus peut adhérer à cette association, surtout celles victimes de violence.

La plupart des femmes membres proviennent des régions Analamanga, Ihorombe, Boeny, Atsinanana,…