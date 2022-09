Anjozorobe – Deux tourtereaux kidnappés

Des dahalo réclament cinquante à cent cinquante millions d’ariary contre la libération de deux tourtereaux qu’ils ont enlevés le 27 août, à Vohitsara Anjozorobe. Ils menacent de les tuer si leurs familles refusent de payer. L’enquête des gendarmes va bon train.

Les détails sur l’affaire doivent pour le moment rester dans le secret de l’enquête. Le capitaine Safidiniavo Toky Andriambeloniaina, commandant de comapagnie d’Imerina centrale, a souligné que deux vies sont en jeu. Une alerte d’une sorte de pression pour accélérer l’investigation a été publiée sur facebook lundi soir.

Le post a été envoyé par la petite cousine de la fille kidnappée. «Elle vit à Antananarivo et ne connaît pas trop la situation. Elle n’a que 16 ans. Ses indiscrétions mettent la vie des otages en danger», précise le capitaine.

«N’oublions pas que les kidnappeurs sont maintenant sur facebook et suivent les infos sur les médias. Ils pourraient paniquer, tuer leurs prisonniers et s’échapper si on médiatise exagérément», ajoute-t-il. Il affirme être sur la bonne voie avec son équipe. Ils déploient tous leurs efforts pour sauver les victimes et s’occuper du reste.