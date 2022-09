Ambatolampy Tsimahafotsy – Deux voleurs de voiture passés à tabac

Un gang a entraîné un conducteur de taxi dans un endroit isolé pour l’agresser et le dépouiller de sa Peugeot 306. Le fokonolona et la gendarmerie sont très vite intervenus. Le taxi volé par les bandits a terminé sa course les quatre roues en l’air.

Deux voleurs de taxi ont échappé de justesse au lynchage à mort à Ambatolampy Tsimahafotsy. Le duo souffrait déjà de quelques blessures lorsqu’il a été livré par le fokonolona aux forces de gendarmerie. Les malfaiteurs ont roué de coups et agressé avec des sabres le chauffeur du taxi. Après l’avoir éjecté du véhicule, les malfaiteurs ont pris le volant pour rouler à tombeau ouvert sur la digue d’Ambatolampy Tsimahafotsy. Ayant perdu le contrôle du taxi, les voleurs ont commis l’irréparable à la hauteur du pont d’Imanba. Le véhicule fou est parti en tonneaux pour terminer sa course les quatre roues en l’air. Parvenus à s’extirper indemnes du véhicule, les bandits ont entrepris de s’enfuir. Pris en chasse par le fokonolona, les fuyards ont été très vite appréhendés. Tombés entre les mains d’une foule en état d’énervement, les deux hommes ont été passés à tabac jusqu’à ce que les gendarmes interviennent, in extremis.

Armes

Lors de leur capture, les deux lascars ont été pris en possession d’armes blanches. Âgé de vingt-sept ans, l’un des malfaiteurs habite à Avarajaro Ambatolampy Tsimahafotsy. Ayant à peu près le même âge, son acolyte réside pour sa part à Ambodifasina. Un troisième membre de la bande a pour sa part réussi à prendre la poudre d’escampette.

Ces scènes se sont produites dans la journée d’hier. Dans la matinée, aux alentours de 9 heures, deux des malfaiteurs avaient pris le taxi de marque Peugeot 306 à Ankazomanga. Ils avaient proposé au chauffeur une course vers Ambatolampy Tsimahafotsy, pour y récupérer de prétendues marchandises. Ne se doutant de rien, le chauffeur a mordu à l’hameçon. Dès qu’il a fait route vers la destination indiquée, la bande lui avait tendu un guet-apens. En arrivant à Ambatolampy Tsimahafotsy, le troisième individu est monté à bord. Les bandits ont ensuite entraîné le chauffeur dans un endroit isolé où ils ont sorti leurs armes et agressé la victime. L’alerte a été donnée lorsque le chauffeur a tant bien que mal réussi à s’échapper. De leur côté, des témoins oculaires ont mobilisé les habitants des environs. Des coups de sifflet ont du coup retenti et le fokonolona s’est lancé aux trousses des voleurs de voiture. Entre-temps, le maire a averti la gendarmerie qui a aussitôt dépêché ses hommes sur les lieux.