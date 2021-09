Rentrée scolaire – Des cours de remise à niveau pour le premier mois

Le coup d’envoi de la nouvelle année scolaire 2020- 2021 a été donné. Le premier mois sera surtout dédié au cours de remise à niveau des élèves. « Pour cette nouvelle année scolaire, les élèves auront droit à des cours de remise à niveau qui vont durer presque un mois à cause du contexte de coronavirus », indique un directeur d’école dans la capitale.

Les cours concernent toutes les matières à traiter. Par ailleurs, les rappels seront aussi dans les programmes de remise à niveau pour le premier mois de cours.

Dans cette EPP et contre toute attente, les élèves ont répondu présent dès le premier jour d’école malgré quelques obstacles.

L’année scolaire sera prolongée par rapport à l’année dernière, elle sera divisée en cinq périodes, la première est censée commencer à partir du 1 septembre et va se terminer le 29 octobre. Cette première période sera affectée au rattrapage des cours non achevés durant la période du coronavirus. La seconde période reprend du 8 novembre au 7 décembre après une semaine de pause de la Toussaint. La troisième commence le 5 janvier et se termine le 25 février.