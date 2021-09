Rallye – Tour de Tana : Faniry et Ny Anjara sur Mitsubishi

Malchanceux avec la Peugeot 206, Faniry et Ny Anjara changent de voiture. Ils enfourchent une Mitsubishi Evo X désormais.

Change­ment de monture pour Faniry Rasoama­romaka et Ny Anjara Rajao­nalisoa. Ils rouleront sur Mitsubishi Lancer Evolution X lors du Tour de Tana, en fin de semaine.

Il s’agira de la quatrième manche de la saison 2021, à laquelle quarante et un équipages participeront. Depuis le coup d’envoi de l’exercice, Faniry et Ny Anjara évoluaient sur l’ancienne Peugeot 206 du défunt Faly Andrianafetra, alias Roi Lion. Ils ont malheureusement été gênés par des pannes mécaniques à répétition.

Certes, Faniry a pu rivaliser par moments avec son frère jumeau Mika, qui conduit une Peugeot 208. Mais force est de constater que la 206 ne tient pas la distance. Preuve en est l’abandon durant la précédente course à Mahajanga.

Le duel fratricide entre Mika et Faniry s’annonce grandiose pour ce Tour de Tana. L’un sur une 208 R5 et l’autre sur une Evo X R4.

Mika a remporté les deux derniers rallyes en date. Il visera un troisième succès consécutif. Ce qui le rapprocherait grandement du titre.

Pour sa part, Faniry est à la poursuite de sa première victoire en carrière. Il a remporté de nombreux slaloms auparavant, ainsi que la couronne nationale dans cette discipline.

Boom sur Subaru

En revanche, il n’a pas encore ouvert son compteur en rallye. Alors, cette nouvelle voiture lui permettra-t-il de casser ce plafond de verre ? Réponse ce weekend.

Autres informations importantes pour cette vingtième édition du Tour de Tana, le retour de Mamy Patrick Solofonirina sur 4RM et la présence de plusieurs SSV. Boom prendra le départ aux commandes d’une Subaru Impreza. Il sera navigué par Marc Randriano­- manana. Concernant les side-by-side vehicles, l’on en dénombre six. Du jamais vu jusque-là. Le public assistera à une bataille entre trois constructeurs, à savoir Polaris, Kawasaki et Canam.