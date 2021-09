Nouvelles technologies – Une équipe malgache gagne la WEBCUP 2021

La finale régionale de la Webcup s’est tenue ce weekend. C’est l’équipe malgache qui l’a remportée.

Le challenge était aussi original qu’ardu. Lors de la huitième édition de la finale régionale de la Webcup, qui s’es t tenue en ligne du samedi 4 et dimanche 5 septembre, les candidats devaient créer en quelques heures un site web sur un thème d’anticipation: concevoir «la première plateforme de réservation de voyages en téléportation vers différentes destinations extra-terrestres habitables.»

Ce sont les représentants de Madagascar qui se sont distingués face à leurs concurrents réunionnais, mauriciens, comoriens, mahorais et rodriguais. C’est un trio composé de deux sœurs, Sandrine et Miki Ramaroson, et de Harry Bako Rakotondratompo qui ont proposé un site dont le design et les fonctionnalités ont convaincu le jury.

Un thème de science-fiction

À l’issue de ce titre remporté pour la troisième fois par la Grande Île, Sandrine Ramaroson, la capitaine de l’équipe malgache s’est montrée ravie du résultat. « Nous sommes heureux de cette victoire, nous avons fait de notre mieux malgré les difficultés, affirme-t-elle ».

Ces talents en devenir dans le domaine du numérique remportent un abonnement d’un an à la plateforme de streaming de leur choix ainsi qu’une tablette. De quoi leur permettre de continuer à nourrir une créativité qui les a grandement aidés au vu du thème très porté sur la science-fiction choisi par la Webcup cette année.

( In Quotidien de La Réunion)