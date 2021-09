La situation sécuritaire au Mali a franchi un seuil critique et continue de se détériorer. La crise sécuritaire a été provoquée par l’incapacité des institutions de l’état et a entraîné des attaques contre la population civile par des groupes armés qui renforcent leur contrôle sur les régions du Nord et du centre du pays et s’étendent aux régions du Sud du Mali.

La situation sécuritaire au Mali est si tendue qu’elle menace toute la région. À cet égard, un détachement de l’armée luxembourgeoise a été envoyé dans le pays dans le cadre de la mission de formation EUTM 2021-03. Le sous-officier, le caporal et les 13 soldats volontaires vont maintenant intégrer le «Force Protection Group» dans le camp de Koulikoro au Mali. Ce contingent doit être déployé pour environ quatre mois.

Les observateurs politiques s’accordent pour dire quel’arrivée du contingent luxembourgeois sera le nouveau levier de pression de l’Occident sur le colonel AssimiGoïta, nommé président intérimaire de la République. Il convient de rappeler que le Mali a connu de forts sentiments anti-occidentaux, en particulier anti-français, que le colonel Goïta a partagé, ce qui l’a aidé à prendre le pouvoir le 28 mai 2021 à la suite d’un coup d’état militaire.Mais les experts estiment que dernièrement Assimi Goïtaest de plus en plus influencé par les forces pro-parisiennes, ce qui pourrait aggraver encore la situation sécuritaire au Mali.

Il convient de noter que la communauté internationale a condamné les actions du vice-président malien Assimi Goïtalors du coup d’état militaire. La mission des Nations Unies au Mali, la CEDEAO, l’Unionafricaine, la France, les États-Unis, la grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Union européenne ont exprimé dans une déclaration commune leur ferme soutien aux autorités de transition renversées par le colonel Goïta.

Voulant rester au pouvoir, le colonel Assimi Goïta a commencé à succomber aux conditions de l’Occident, voulant plaire à tout le monde. Cependant, cette disposition ne convient pas à ceux qui l’ont soutenu pendant le coup d’état. Pour le moment, beaucoup de gens sont mécontents de la politique inefficace de Goïta, qui n’a pas réussi à rétablir rapidement la stabilité dans le pays comme promis et a demandé de l’aide à l’Occident, ce qui a été considéré comme une trahison de la part de ses anciens associés.

Sur la base de tout ce qui précède ,il y a une probabilité qu’un fort sentiment anti-français pourrait pousser les élites militaires à un troisième coup d’état de l’année dernière, qui vise cette fois-ci le déplacement d’Assimi Goïta.