Enseignement supérieur – La moitié des étudiants abandonnent en 1ère année

Orienter et insérer les lycéens et les nouveaux bacheliers est l’objectif du salon de l’étudiant et de l’emploi. La troisième édition se tiendra dans l’enceinte de l’ORTM Anosy du 20 au 22 septembre.

Au niveau des universités, près de la moitié des étudiants en première année abandonnent faute d’une bonne orientation après l’obtention de leur diplôme de baccalauréat. De nombreux bacheliers se perdent dans le choix de filière. Une orientation scolaire et professionnelle sera organisée pour les futurs bacheliers et les élèves pour réduire ce taux d’abandon.

« Le salon se donne comme objectif d’informer les élèves de la seconde à la terminale sur les offres de formation existantes », indique Fanjanarivo Symonette Pascaline, directeur général de la Maison de l a Communication des Universités (MCU). Pour cette année, près de cent- cinquante-mille lycéens sont attendus à la troisième édition du salon de l’étudiant et de l’emploi. En 2019, près de soixante-mille lycéens et étudiants sont venus à ce salon. En 2020, le nombre a augmenté avec près de cent-quarante-mille visiteurs contre un objectif initial de soixante-cinq-mille.

Les chiffres montrent l’intérêt croissant pour le salon. « Le plus important c’est de pouvoir déterminer la filière adaptée à chaque élève, chaque bachelier et ce, en fonction de sa personnalité et de ce à quoi il aspire.»

Accent sur l’entrepreneuriat

Les parents et les lycéens sont invités à y participer puisque le choix de filière doit correspondre au projet d’avenir de chaque étudiant. Des conférences débats seront programmées en matière d’orientation scolaire et professionnelle et sur des secteurs professionnels comme le Bâtiment et travaux publics (BTP).

L’entrepreneuriat sera mis en avant cette année puisque le thème sera axé sur « les jeunes et l’entrepreneuriat. « On sait que le marché du travail dans le pays n’arrive pas à intégrer ceux qui sont fraîchement diplômés. Sur cette lancée, les étudiants sont encouragés à entreprendre et ainsi à créer des emplois. Le but de cette édition est d’offrir une panoplie de filières et de formations sur l’entrepreneuriat afin que ces étudiants puissent avoir une idée de ce qu’ils pourront faire après le baccalauréat », indique la responsable. Un salon virtuel sera mis en place afin que les lycéens dans les autres régions puissent voir les informations données dans le cadre de ce salon de l’étudiant et de l’emploi qui est à la fois présentiel et virtuel via la technologie et en partenariat avec Telma.