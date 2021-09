Coopération Iran-Madagascar – Une épine au pied retirée

Après une trentaine d’années de relations diplomatiques, la coopération entre l’Iran et Madagascar a été plutôt discrète. Elle a été aussi quelque peu perturbée par un litige foncier qui a duré depuis quelques décennies.

Divers domaines sont concernés par la coopération entre la Grande île et la République islamique d’Iran depuis la mise en place des relations diplomatiques entre les deux pays en 1988, sous la deuxième République socialiste malgache. Au cours des dernières années, cette coopération a été axée sur la formation, les infrastructures et la promotion de la paix dans le monde. Mais les deux parties souhaitent actuellement redynamiser cette coopération en élargissant les domaines d’échanges. L’accompagnement de la mécanisation agricole dans le pays a été à titre d’exemple évoqué, ainsi que la construction de logements sociaux en préfabriqué, une spécialité reconnue aux Iraniens.

L’actuel Chargé d’affaires au niveau de l’ambassade de l’Iran à Antananarivo, Ali Bakhshi Hassan, évoque régulièrement aussi les possibilités de coopération dans le domaine de l’énergie, celui de la construction de divers logements, ou encore le renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays. C’est dans cette optique qu’un consul honoraire a été d’ailleurs nommé à Téhéran. Quelques Iraniens résident déjà à Madagascar et un nombre modeste de Malgaches voyagent aussi en Iran. L’équipe de l’ambassade dans la capitale malgache souhaite booster la coopération entre les deux parties actuellement, après la constatation de ce lien qui a résisté à tant d’épreuves.

Lors d’une rencontre entre le chargé d’affaires et le nouveau ministre de la Justice et garde des sceaux, Imbiki Herilaza, un sujet épineux a été évoqué: un litige concernant un terrain attribué par l’État malgache aux Iraniens. « C’est un dossier qui a duré depuis trente années. Un terrain de la République islamique d’Iran, d’une superficie de 11 000 m2, a été dévié par des gens, et malheureusement ce dossier a trop duré », a expliqué Ali Bakhshi Hassan à l’issue de l’entretien avec le ministre.

« Aujourd’hui on est venu, on a eu une bonne nouvelle que nos démarches ont porté leurs fruits, la justice est rendue, la diplomatie a gagné et nous avons pu récupérer notre terrain. C’est grâce aux démarches de la justice malgache sous l’auspice du président de la République », a continué Ali Bakhshi Hassan. Ce dernier ne cache pas son optimisme actuellement après des années de bataille judiciaire.

Coopération judiciaire

La partie iranienne s’en remet à la continuité de l’État pour faciliter la résolution définitive de cette question épineuse. L’indépendance de la Justice a été par ailleurs mise en exergue par le garde des sceaux. « Nous respectons cette indépendance », a réitéré le ministre. Le dossier est actuellement traité au niveau de la Cour de Cassation. L’ambassade iranienne a toutefois d’ores et déjà placé son entière confiance à la Justice du pays.

Lors de cette rencontre entre le ministre de la Justice et le chargé d’affaire de l’ambassade iranienne à Tanà, il a été question également de la possibilité de relancer la coopération judiciaire entre les deux nations. « J’ai déjà proposé quelques idées et nous allons travailler là-dessus », a annoncé le Chargé d’affaires iranien. Le ministre Imbiki Herilaza a soutenu pour sa part que, effectivement, « les Iraniens ont beaucoup d’expérience en termes de coopération judiciaire internationale ». « Il y a aussi des partages possibles en matière de lutte contre le terrorisme international », poursuit-il.

Les possibilités de coopération entre les deux pays n’ont pas de limite. La partie iranienne est cependant persuadée qu’un travail de persuasion est utile. À maintes reprises, les diplomates iraniens à Madagascar réitèrent ainsi la volonté de leur pays de s’ouvrir à divers partenaires dans le monde. Un rapprochement avec le secteur privé malgache et la société civile a été amorcé depuis quelques temps.