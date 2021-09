CCESCA Antanimena – Njakatiana et Bodo en osmose musicale

Chose promise, chose due. Le duo Njakatiana et Bodo a brillé de mille feux pour la première de sa série de concerts au CCESCA Antanimena dimanche dernier.

Haut en couleurs, charmant et mélodieux, le duo, qui a sublimé la scène du CCESCA Antanimena dimanche après-midi, conquiert aussi bien qu’il envoûte le public. Il s’agit évidemment de Bodo et Njakatiana qui s’illustrant à travers leur fameux « Duo VIP » en livrant toute la splendeur de leur talent commun sur scène. Un rendez-vous très attendu par tous les inconditionnels de ces deux chanteurs, mais aussi par les mélomanes de tous horizons qui ont hâte de retrouver l’effervescence de cette scène mythique de la capitale.

Avec Live Prod à l’organisation et Mi’Ritsoka Productions à la sonorisation, les retrouvailles entre Njakatiana et Bodo ont fédérées un public de toutes les générations. Le duo nous a émerveillés par sa complicité et sa musicalité. Un concert de grande envergure donc, première d’une série de deux, le « Duo VIP » de ce week-end a tenu ses promesses. « Un privilège unique, c’est ce que l’on ressent à cet instant, ravis d’être à nouveau devant vous » confie Njakatiana en entamant le concert.

Véritables icônes de la musique des années 90, ils demeurent toujours parmi les figures de proue du genre variétés malgache depuis toutes ces années.

Honneur aux dames

Le duo s’est redécouvert plus conquérant que jamais pour enchanter ses fans le temps de ce premier concert. Représentant également une génération bercée par un romantisme intarissable, Njakatiana a tenu à rendre un vibrant hommage à la gent féminine pour cette occasion. Ainsi, ce premier concert a surtout mis en avant les compositions de cette diva de la chanson malgache qu’est Bodo.

Ensemble, les deux artistes ont ainsi communié sur la scène du CCESCA Antanimena, pour le plus grand plaisir de leurs fans. Les deux chanteurs se sont relayés pour sublimer et valoriser chacun son tour les chansons de l’autre. Des plus grands tubes de Bodo depuis ses débuts donc, le « Duo VIP » en a interprété d’une manière exclusive les meilleures. Si la scène s’illuminait de mille feux lors des chansons les plus entraînantes, elle brillait par sa sobriété lorsque les douces ballades de la chanteuse se lançaient.

Taquin et chaleureux, le duo Bodo et Njakatiana surprend toujours autant le public par son charme intarissable.