Bealanana – Un nouveau-né retrouvé dans une fosse

Une tentative d’infanticide a été constatée à Ankazotokana Bealanana, dans la Sofia, samedi. Un nouveau-né, un petit garçon, a été trouvé dans une fosse d’aisances. Un passant a remarqué sa présence. Il a ensuite prévenu le fokonolona et le chef fokontany.

Le béton couvrant la fosse a dû être cassé pour pouvoir remonter le bébé. Celui ci est toujours en vie. Il avait encore son cordon ombilical et son placenta. Ses parents restent inconnus. L’entourage ignore qui aurait pu commettre cet acte criminel.

Le nouveau-né a été lavé et soumis à un contrôle médical. Il est actuellement hors de danger entre les mains du passant. Une enquête a été ouverte.

Une série de d’abandons d’enfants a été enregistrée dans les régions Analamanga, Haute-Matsiatra, Atsinanana et Sofia ces derniers jours. Le code pénal stipule « ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger eux-mêmes, à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement d’un an à trois ans, et à une amende de 100 000 ariary à 1 350 000 ariary ». H.L