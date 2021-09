Ankazobe – Dix rançonneurs enlèvent deux personnes

Une vague de terreur s’est abattue à Analamirafy Ankazobe. Une mère de famille âgée de quarante ans et une adolescente de quinze ans ont été enlevées en fin de semaine par une dizaine de bandits de grand-chemin. Les assaillants ont sévi en pleine nuit. Munis de fusils d’assaut, d’armes blanches et d’outils de brigandage, ils ont dirigé une attaque armée contre un foyer. Selon les informations communiquées, les malfaiteurs ont fait irruption chez les victimes en fracturant une porte.

Sitôt à l’intérieur, ils se sont emparés de tous les objets de valeur à portée des mains dont des marmites, des effets vestimentaires, trois téléphones mobiles et même du riz blanc et des boissons alcooliques. De source auprès de la gendarmerie nationale, les voleurs ont dans la foulée fait main basse sur du numéraire dont le montant s’élève à 800 000 ariary. C’est une famille de commerçants qui a été prise pour cible. La mère de famille enlevée tenait une épicerie.

En revanche, la fillette qui a partagé le même sort travaillait pour elle. Les bandits ont insufflé la terreur dans les environs lorsqu’ils ont débarqué sur les lieux. Trois coups de semonce ont résonné dans les environs lorsqu’ils ont fait parler la poudre avec leurs armes de guerre. Pendant que six d’entre eux se ruaient vers la maison, leurs comparses sur le qui-vive faisaient le guet et attendaient de pied ferme toute intervention riveraine.

Refus

Terrifiées, les personnes des environs se sont enfermés à double-tour dans leurs maisons, laissant ainsi le champ libre aux assaillants.

Après en avoir fini avec la famille attaquée, les bandits ont pris la fuite en emmenant avec eux la mère de famille et la fillette. Sous la menace de fusils et d’armes tranchantes, ces dernières ont quitté le village dans la pénombre totale, en suivant tant bien que mal le rythme de combattant imposé par leurs ravisseurs. Pour mieux devancer les interventions des forces de défense et de sécurité, les kidnappeurs ont décampé en un éclair.

Informée de l’acte de banditisme qui venait d’être commis, la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Ankazobe a organisé une poursuite. Des recherches ont été entamées mais elles se sont avérées infructueuses jusqu’à samedi en fin de journée. Venue dans le village pour faire le constat et recueillir des indices susceptibles de leur permettre de remonter de fil en aiguille jusqu’aux otages, la gendarmerie s’est néanmoins heurtée à un refus de collaboration de la part des proches de la quadragénaire tombée dans les griffes des auteurs du rapt.

Aux dernières nouvelles, les rançonneurs auraient déjà pris contact avec la famille des victimes et menacent de s’en prendre à celle-ci en cas de refus de se soumettre aux conditions qu’ils imposent.